国阵执政三州议会将与国会同步选举

（早报讯）马来西亚执政党国阵表明，国会解散后，国阵执政的玻璃市、霹雳与彭亨三州的州议会接下来也将解散，让州选举能与全国大选同步举行。这么做是为了减少选举开支。

巫统及国阵主席阿末扎希星期一（10月10日）在国大党第76届全国代表大会后的记者会说，他说，国阵执政的马六甲、柔佛及沙巴的州议会则不会解散，因为这些州议会距离届满还有很长时间。“我们不要选委会因州选举分开举行而承担高昂费用，因此决定国阵州属不另外举行州选举。”

彭亨州议会将在明年7月2日届满、霹雳州议会明年7月3日届满，玻璃市州议会届满日为明年7月4日。换言之，这三州议会届满日距今还有约九个月。

沙巴州选举是在2020年9月26日举行，马六甲州选举是去年11月20日、砂拉越州选举去年12月18日，柔佛州选举则在今年3月12日举行。因此这些州议会选后首次召开至今，只有沙巴州议会超过两年，其他三州都不到两年。

希盟已经表明，若国会今年解散，希盟执政的槟城、雪兰莪与森美兰等三州议会将不会随着国会而解散，也不会与大选同步举行州选举。这三州议会的届满日期为雪兰莪（明年6月26日）、森美兰（明年7月2日）和槟城（明年8月2日）。这三州议会届满日期距今八至10个月。

伊斯兰党宣传主任凯里尔星期一宣布，伊党执政的吉打、吉兰丹与登嘉楼的三州议会不会与全国大选同步举行州选举。这三州议会的届满日期为吉兰丹（明年6月28日）、登嘉楼（明年7月1日）和吉打（明年7月4日）。这三州议会届满日期距今八至10个月。

马国历届大选，各州一般都与全国大选同步举行州选举。这除了有助节省举行选举的成本，也能展示执政阵营的实力与团结。