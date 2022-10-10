周一美市盘前退低 重点谈Rivian Automotive股票

星期一（10月10日）重点：

美国上星期五（10月7日）发布的强劲就业报告，以及俄乌战争的进一步升级，令市场继续承压，导致美国华尔街股市主要股指期货星期一（10日）下跌。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌8.60点或0.24％，报3631.10点；纳斯达克100指数期货退低41.40点或0.37％，报10998.10点；道琼斯指数期货则下跌42.80点，报29254.00点。

业绩发布季节即将掀开序幕。本星期较受瞩目的业绩报告包括：摩根大通（JPMorgan Chase）、花旗集团（Citigroup）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、贝莱德（BlackRock）、达美航空（Delta Air Lines）、Infosys、百事可乐（PepsiCo）、台积电（TSMC）、美国银行（U.S. Bancorp）、Walgreens Boots和富国银行（Wells Fargo）。

美国股市上星期五大幅下跌。美国上星期公布的9月份就业报告显示，劳动市场继续保持稳健，因此联储局继续加息的可能性提高，导致许多投资者又再担心美国经济很快就会陷入衰退。

标准与普尔500指数上星期五下跌104.86点，闭市报3639.66点。道琼斯指数则跌630.15点，闭市报29296.79点。纳斯达克100指数也退低3.88％或446.04点，以11039.47点收市。

美国股市上星期五的交易一般，交易所的总成交量是111亿5000万股，比过去20天的117亿3000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

美国半导体制造公司超微（AMD）第三季度的营业额预估数字比之前的预测低10亿美元，导致超微股价上星期五猛挫13.9％。它也是纳斯达克100指数中跌幅最大的股票。今晚盘前该股继续退低0.58美元，截稿时报57.86美元。

上星期五（10月7日）路透社报道说，看到一份联邦快递（FedEx Corp）内部备忘录，内容说联邦快递处理大多数电子商务运货的部门预计，在接下来的年底佳节期间运送的“假日包裹”将会减少。这个消息导致联邦快递股价上星期五下跌。今晚盘前这只股继续退低1.21美元，截稿时报153.20美元。

美市挂牌的中概股在今晚盘前普遍下跌，其中哔哩哔哩下跌5.63％，拼多多的跌幅是2.30％，阿里巴巴则下跌1.66％。

今天下文我们来看看上星期五召回旗下电动车的Rivian Automotive。今晚盘前该股下跌2.11美元或6.22％，截稿时报31.84美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、福特汽车（Ford Motor）、超微（AMD）和Carnival Corp。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

Rivian Automotive在今年上半年曾召回500辆安全气囊有问题的电动车。之后在8月间，该公司又召回200辆安全带出现问题的车子。（法新社）

Rivian Automotive Inc

（纳斯达克证券交易所代码：RIVN）

（早报讯）由于控制车子方向的驾驶盘出现潜在问题，美国电动货车和卡车制造商Rivian Automotive上星期五（10月7日）下令紧急召回总数达1万3000辆的电动车。

Rivian Automotive首席执行官夏尔特（RJ Scaringe）在致给公司买家的信件中说，“一小部分车辆的某些转向系统元件可能没有足够的扭矩，这种情况可能会影响到司机对车辆的控制，导致潜在的行驶风险。”

公司说，到目前为止，它已经注意到Rivian旗下电动车有出现七种类似的问题，但没有人因车子的这些问题而受伤。该公司已经在上星期六（8日）正式呈报美国国家公路交通安全管理局，也在当天正式发布召回通知。

这次Rivian Automotive召回的主要是电动卡车、休闲型多功能电动车和货车。这也是该制造商的第三次召回旗下的车子。Rivian Automotive之前在今年上半年曾召回500辆安全气囊有问题的电动车。之后在8月间，公司又召回200辆安全带出现问题的车子。

今年迄今，公司已经生产了1万4000辆电动车。它的目标是在今年全年生产总数达2万5000辆电动车。

在Tipranks的15名分析师中，有九名给予这只股“买进”评级，四名给予“持守”评级，两名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是49.14美元。以上星期五的33.95美元闭市价计算，分析师似乎仍看好这只股股价有44.74％向上潜能。