申请加盟获“正面回应” 祖莱达称国阵料近日宣布

（早报讯）马来西亚全民党申请加入国民阵线获得“正面回应”，全民党主席祖莱达预计国阵很快会对外宣布。

“当今大马”星期二（10月11日）引述马新社的报道称，全民党今年7月申请加入国阵迟迟未有下文，在第15届大选即将来临之际终于传来好消息。

祖莱达10日出席活动后受询时透露，全民党申请加入国阵获得正面回应，只是未有正式宣布。

祖莱达说，国阵主席阿末扎希仍有一些考量，但预计国阵将很快宣布决定。

她说：“一切都很顺利，也获得（国阵）正面回应。只是他（阿末扎希）目前未发表正式声明，或许等国会解散之后吧。”

马来西亚首相伊斯迈沙比里10日下午宣布，他已获得国家元首同意，即日解散国会，为大选铺路。根据联邦宪法，选举委员会必须在未来60天内举行选举。

祖莱达也是马国原产业部长。她10日透露，全民党将在来届大选捍卫现有的六个国会议席。

国阵总秘书赞比里8月15日出席最高理事会议后说，国阵尚未决定是否接纳全民党，仍在审查有关申请。

巫统最高理事依山9月20日则说，国阵将会单独迎战第15届大选，不与全民党合作，以避免国阵与砂拉越政党联盟（GPS）的关系变得复杂。他说，如果让全民党加入，国阵将会在如楼国席与砂盟对战，因此国阵在来届大选将单独上阵。