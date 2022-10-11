提高投票率避免选民拒投票 马选委会应慎选投票日

（早报讯）马来西亚第15届选举已掀开序幕，政治观察员认为，选举委员会应挑选一个能够确保最高投票率的日子，避免国人因对政治感到疲惫而拒绝投票。

“透视大马”报道，马来西亚首相依斯迈沙比里星期一（10月10日）宣布解散国会，大选最迟得在12月9日举行。选委会有60天时间确定提名、竞选和投票日期。

政治观察员说，选委会必须采取一些必要措施，确保受到季风和洪水影响的灾民能够行使宪法赋予的投票权利。

净选盟2.0主席范东平说，政府明知国家即将面对季风威胁却坚持举行大选，明显只顾自身利益。他预计选民投票率会比2018年大选来得更低。

“毫无疑问，如果投票日发生洪水或豪雨，选民投票率会进一步下降。”

“再加上过去三年大家目睹的政治动荡，很多人已经在质疑是否值得去投票。”

他认为，选委会应该选择一个对大部分选民来说都方便的日子，“长周末会是理想选择。”

马来西亚国际伊斯兰大学博士莫哈同意投票日应该落在周末以确保更高的投票率。

莫哈说：“虽然对投票日没有硬性规定，但是在工作日举行大选肯定不合适，因为大多数选民都在工作，还有外地选民也不可能回乡投票。”他说：“这意味着，星期六是最佳投票日。”

不过，在上届大选，选委会选定的投票日为5月9日星期三。

而在前首相马哈迪长达22年的执政时期，有两次投票日是在工作日进行，一次是在1995年，另一次是在1982年。尽管在工作日投票，2018年大选的投票率仍高达82.3%。

塔斯马尼亚大学亚洲研究教授詹运豪则认为，巫统会选择一个对自己有利的投票日。“不存在周末或工作日举行，也无须考虑反对党的想法，只要他们认为在星期三能够获胜，他们就会在那一天举行（投票）。其他都不在乎。”

詹运豪说，对执政党来说，唯一问题是，在某个日期投票会不会赢？这才是他们关心的。这与季风或没有交通工具（前往投票中）毫无关系。这些都是没有意义的问题。”

另外，詹运豪认为，低投票率对国民阵线有利，今年早些时候的柔佛和马六甲州选就证明了这点，两个州属的投票率是65.85%和54.92%。巫统在这两州占有优势。

“如果投票率低，对于国阵来说会是好事，因为人们倾向支持现任政府。”

气象局此前警告，从今年11月至明年3月，马来西亚将面临由豪雨引发的季风性洪水。去年，马国共有11个州发生了毁灭性的洪水，造成数百万财产损失，数千人被疏散到临时救援中心，洪水还夺走数十条人命。