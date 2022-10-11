英情报主管称中国或以数码货币规避未来制裁

（早报讯）英国情报机构主管弗莱明称中国正在利用它在技术上的优势来控制其公民与在国外获得影响力，对西方构成“巨大威胁”。他也指中国正在吸取俄罗斯在乌克兰战争中的教训，可能使用其中央数码货币规避未来的制裁。

法新社和彭博社综合报道，英国政府通信总部主任弗莱明（Jeremy Fleming）星期二（10月11日）将在英国皇家联合军种国防研究所（RUSI）发表演讲。

根据10日提前公布的演讲摘录，弗莱明认为，中国共产党把数码货币和北斗卫星导航网络等技术视为“可获取优势的工具”。

他说，中国共产党领导层正在利用其“金融和科学力量”来操纵具有战略意义的技术，以此作为控制企业和平民的工具。而中国货币正是其中一个胁迫行为的例子。

他解释说，虽然数码货币提升了效率并提供新的支付结算方式，但其操作方式允许当局监控公民还迫使企业使用这项服务。

弗莱明说：“未来，中国甚至可能借此局部规避目前对俄罗斯普京政权实施的各种国际制裁。”

弗莱明认为，中国的行事手段可能“对我们所有人构成巨大威胁”，并敦促英国及其盟国采取紧急应对措施。

弗莱明说：“我们未来的战略技术优势，取决于我们作为一个国际社会下一步将怎么走。我有信心，只要我们集体合作，一定可以扭转情况，成为占优势的一方。”

弗莱明自2017年起出掌英国政府通信总部（GCHQ），GCHQ为英国情报机构和国家安全机关，向英国外交部长负责，但不隶属于英国外交部。