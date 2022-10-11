摩根大通首席执行官戴蒙：美国将在六到九个月内出现衰退

（早报讯）摩根大通（JPMorgan Chase）首席执行官戴蒙（Jamie Dimon）说，“严重的逆风”很可能会在明年年中把美国和全球经济推入衰退状态。

戴蒙星期一（10月10日）接受美国全国广播公司商业频道（CNBC）的访问时说：“这些都是非常、非常严重的事情。这股逆风已经让欧洲陷入衰退。它们很可能会继续对美国和全球经济施压，让美国经济在六到九个月内陷入衰退。”

戴蒙说：“虽然目前美国经济表现看似良好，但是一系列的经济指标和全球问题，例如：通胀飙升、利率上升幅度超出预期、联储局结束量化宽松政策，以及俄乌战争等，都在敲响着经济警钟。”

戴蒙认为，在接下来的日子里，人们可能会在信贷市场看到更多的裂缝、更多的恐慌。这个裂缝或恐慌可能是某个挂牌基金（ETF），又或是一个国家。它甚至很可能是一个人们完全没有想到的东西。

他说：“如果你列出先前所有发生过的危机清单，你就会发现我们虽然能够预测到危机会发生，但我们始终无法预测它是从哪里开始引发的。所以现在的我会非常谨慎。”

戴蒙认为，标准与普尔500指数还有可能继续下跌“好一段路”，甚至还可能再“轻松”下跌20％。该指数今年已经下跌了将近25％。不过，接下来的20％跌幅将比之前的跌幅来得“更痛苦”。利率再上涨100个基点，会比之前上涨的首个100个基点还要痛苦。