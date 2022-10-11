周二美市盘前下跌 重点谈消费品巨头宝洁的股票评级

星期二（10月11日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期二（10月11日）下跌。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌21.70点或0.60％，报3590.70点；纳斯达克100指数期货退低62.80点或0.57％，报10864.20点；道琼斯指数期货则下跌150.50点，报29052.40点。

●美国第三季度财报季节将在本星期五（14日）掀开序幕。根据Refinitiv的IBES数据，市场分析师现在普遍认为，标准与普尔500指数成份股本季度的同比盈利将增长4.1％，比今年7月初预测的11.1％增幅来得少。

●美国股市隔夜（星期一）下跌。纳斯达克100指数更是创下2020年7月以来的最低收盘水平。投资者继续担心利率上升对经济的影响，再加上美国针对中国半导体行业而实施的新一轮晶片出口管制，导致整个市场意兴阑珊。

●标准与普尔500指数隔夜下跌27.27点，闭市报3612.39点。道琼斯指数则跌93.91点，闭市报29202.88点。纳斯达克100指数也退低1.02％或112.50点，以10926.97点收市。

●美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量96亿6000万股，比过去20天的117亿3000万股平均成交量显著少很多。

盘前交易重点：

●加密货币交易所Coinbase Global星期二宣布获得我国金管局的原则上批准，可在本地提供数码付款代币（digital payment token）服务。Coinbase预料会在11月3日发布第三季度业绩报告。Coinbase股价盘前退低0.72美元，截稿时报66.32美元。

●美国针对中国半导体行业而实施的新一轮晶片出口管制，导致英伟达（NVIDIA）股价盘前截稿时继续下跌1.47％，高通（Qualcomm Inc）、美光科技（Micron Technology）和超微（Advanced Micro Devices）也退低1.10％至1.60％之间。

●美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）领导的方舟投资管理公司，隔夜买进超过2万3000股软件制造商Adob​​e Inc的股票。如果根据隔夜的收盘价估计，这项交易达670万美元。Adob​​e股价继续退低1.89美元，截稿时报283.83美元。

●美市挂牌的中概股盘前继续暴跌。截稿时，阿里巴巴下跌1.93％、京东下跌2.27％、哔哩哔哩下跌4.64％、百度下跌2.65％。

●下文我们来看看消费品巨头宝洁（Procter & Gamble）的股票评级。盘前该股退低0.37美元，截稿时报123.39美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、英伟达（NVIDIA）、Carnival Corp和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

考虑到外汇和欧洲等不利因素后，高盛分析团队预测宝洁在2023年的销售额将比市场普遍共识低约70个基点。（路透社）

宝洁（Procter & Gamble）

（纽约证券交易所代码：PG）

高盛（Goldman Sachs）分析团队最近将美国消费品巨头宝洁的股票评级，从原本的“买入”下调到“持守”，反映出分析团队对全球消费必需品整体市场的状况持谨慎看法。

团队的分析师英格丽（Jason English）在报告中说：“以目前市况来看，与其他行业比较，消费必需品的相对估值令人望而生畏。现在它的估值比上次市场衰退开始时还要高。这类股的‘防御性’现在看来没有那么‘有效’，特别是从该集团的市盈率与利率的角度来看，更是如此。”

在可预见的未来，美国有利的定价环境将对宝洁等家用产品类股有利，但在美元走势强劲之际，它的货币风险，以及在欧洲市场面对更严峻的营运环境等，都将把它的有利因素给抵消。

分析团队也认为，宝洁已经无法像在疫情最严重时期那样增加市场份额了。当时供应链的所有权使它能够在竞争对手无法转移库存的情况下，迅速转移库存应对市场需求。再考虑到外汇和欧洲等不利因素后，团队预测宝洁在2023年的销售额将比市场普遍共识低约70个基点。

基于此，高盛将宝洁的目标价下调到143美元。在Tipranks的15名分析师中，有九名给予这只股“买进”评级，六名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是153.80美元。以隔夜的123.76美元闭市价计算，分析师似乎仍看好这只股的股价有24.27％向上潜能。