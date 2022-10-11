IMF下调亚洲2022年增长率至4.4％

（早报讯）国际货币基金组织（IMF）把亚洲2022年的预测经济增长率下调至4.4％，IMF在7月间的预测是4.6％。

IMF预测中国2022年的经济增长率将是3.2％，相对于2021年取得的8.1％，而2023年料将回升至4.4％。日本2022年的经济增长率预测维持在1.7％，2023年将微降至1.6％。

亚细安国家当中，IMF预测新加坡2022年的经济增长率为3.0％，2023年将放缓至2.3％。至于印度尼西亚、泰国、越南、菲律宾和马来西亚这亚细安五国，IMF预测他们整体在2022年将增长5.3％，高于2021年的3.4％，而在2023年则将放缓至4.9％，因为中国、欧元区和美国等主要贸易伙伴的需求将较疲软。

路透社星期二（10月11日）报道说，IMF下调亚洲经济增长预测，因为通货膨胀率不断上升逼使许多中央银行收紧货币政策，出口则面对美国等贸易伙伴经济放缓的影响。

IMF下调预测，凸显了亚洲从冠病疫情中复苏的不确定性加剧，因美国、中国和欧元区经济增长前景暗淡，已引起人们对全球经济衰退的担忧。

IMF在最新的《世界经济展望报告》中指出，由美国稳步加息而来的各国货币政策分歧，可能会继续加强美元，使新兴经济体的债务困境恶化，并迫使一些国家进一步提高利率，以避免它们的货币跌幅过大。