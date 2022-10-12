美加快向乌运送先进地对空导弹系统

（早报讯）美国正加快向乌克兰运送国家先进地对空导弹系统，而德国第一套IRIS-T防空系统已运抵乌克兰。另外，北约向莫斯科发出警告，正密切监控俄罗斯核武装活动，若北约盟国的关键基础设施被袭击，北约将采取“一致且坚定”的反击行动。

路透社报道，美国至今共批准向乌克兰提供八套国家先进地对空导弹系统（NASAMS），其中两套预计很快交付。

美国白宫国家安全委员会发言人柯比星期二（10月11日）说：“首两套系统应该很快就会送到。”他说：“我们当然希望尽快向乌克兰交付NASAMS。”

与此同时，《明镜周刊》引述德国国防部消息称，乌克兰已在11日收到第一套IRIS-T防空系统。德国承诺为乌克兰提供四套IRIS-T。

德国国防部消息人士说，首套IRIS-T比原定时间提早交付。德国政府受询时没有立即予以证实。

同日，北约秘书长斯托尔滕贝格在布鲁塞尔说，俄军在乌克兰“节节败退”，北约正密切监控俄罗斯核武装。虽然至今没有看到俄罗斯的核态势发生任何变化，但北约会保持“警戒”。

斯托尔滕贝格指俄罗斯10日向乌克兰平民发动导弹袭击是软弱的表现。他说，俄军对乌克兰进行无区分的打击行动，说明“俄罗斯实际上已在战场上失利”。

斯托尔滕贝格11日到布鲁塞尔与西方盟友国防部长举行两天会议。