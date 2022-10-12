欧亚集团总裁指马斯克曾和普京交谈 马斯克否认

（早报讯）据报道，美国亿万富豪马斯克在提出俄乌“和平计划”之前，曾与俄罗斯总统普京直接交谈，但马斯克否认有此事。

彭博社报道，政治风险咨询公司欧亚集团（Eurasia Group）总裁布雷默（Ian Bremmer）星期一（10月10日）向客户发布的每周报告中说，马斯克向他披露最近与普京谈过话。

布雷默说，马斯克在与普京谈话后就在推特上呼吁乌克兰与俄罗斯谈判。马斯克3日一连发出多条推文，建议乌克兰通过谈判化解俄乌战争，并同意永久割让克里米亚。马斯克为美国电动车特斯拉首席执行官，在推特平台拥有超过1亿零700万名追随者。

马斯克11日在推特上反驳布雷默说，他没有和普京进行有关俄乌战争的通话，称“这样的讨论毫无意义，因为目前俄罗斯和乌克兰的要求是两条平行线，差距太大。”

数小时后，布雷默在推特上回应说，是马斯克告诉他，与普京交谈过。

布雷默说：“我向来据实报告，毫无偏私或恐惧，本周的更新也不例外。”

布雷默还说：“我一直是钦佩马斯克的，我认为他是一位独特和改变世界的企业家，我公开这么说过。他并不是一个地缘政治专家。”

马斯克在几分钟后又在推特上说：“没有人应该相信布雷默。”

由布雷默撰写的欧亚集团每周报告发布给数以千计的个人和企业客户，包括宏观对冲基金、家族办公室和全球企业。

欧亚集团的旗舰产品“全球政治风险指数”经过转型政治领域和经济领域专家超过十年的开发，可提供一整套预见决定性趋势和衡量各国承受政治、经济、安全、社会冲击能力的系统。