土团党在沙巴将用沙民阵标志迎战大选

（早报讯）马来西亚土著团结党将在沙巴采用沙巴人民阵线标志，迎战大选。

“当今大马”星期三（10月12日）引述马新社的报道称，土团党主席慕尤丁11日说，在沙巴竞选的土团党候选人将以沙巴人民阵线标志上阵。

慕尤丁当天到沙巴亚庇的土团党办公室出席沙巴领导层会议后，向媒体发表讲话。

慕尤丁说，如果土团党候选人胜出，席位仍归土团党，“这是我们达成的协议，不会引发任何问题。”

他称沙巴的情况较为特殊，这是各政党达成的协议，与联邦安排不同。

慕尤丁还说，国盟将把此事全权交由土团党的沙巴主席哈兹兹诺、沙巴州领导层和沙民阵集体协商，捍卫人民和土团党的利益。土团党副主席罗纳建迪也出席了11日的会议。

媒体问及伊斯兰党和巫统的关系时，慕尤丁说，伊党是国盟创始成员，迄今仍是国盟的重要伙伴，迎战15届大选更是如此。

慕尤丁说：“伊党多次表明，他们会继续成为国盟的重要伙伴。现已很清楚。”

虽然土团党与巫统势不两立，但哈兹兹诺上个月说，沙民阵将在来届大选支持国阵候选人，并希望与国阵达成合作共识，避免大选时短兵相接。巫统主席阿末扎希本月初也证实，沙民阵同意在来届大选支持国阵与巫统的候选人。

目前的沙巴州政府是由沙民阵和国阵共同组成，而沙巴首席部长是由哈兹兹诺担任。

哈兹兹诺也是土团党沙巴州主席，由他领导的沙民阵由土团党、沙巴团结党、沙巴国家团结党、沙巴进步党与沙统（USNO）组成。