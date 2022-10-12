巴育：泰国将收紧枪械管制

（早报讯）泰国发生托儿所屠杀案后，泰国政府将收紧枪械管制条例，以及审查申请持枪许可证者的心理健康。

据彭博社报道，泰国首相巴育星期三（10月12日）告诉记者，如果发现持枪者面对心理健康问题或被认为对社会构成威胁，政府将吊销他们的持枪许可。

巴育还说，政府将开始在处理武器的学校、社区和机构提供心理辅导。他补充说，当局非常重视消除毒品以及心理健康问题。

10月6日，34岁的前警员潘亚持着刀枪，闯入农磨兰普府乌泰沙旺镇的一家托儿所，见人就杀，跟着回家杀死妻儿，再吞枪自尽。凶手共杀了36人，包括24名儿童。警方说，凶手长期面对吸毒、失业、欠债和家庭等问题，还因为涉毒而停职和被控，相信他是精神压力过大而失控。

泰国内政部长阿努蓬在记者会上说，当局将对新申请持枪许可的人展开心理健康审查，并将每隔三年到五年，定期对持枪许可证者进行审查，以确定他们能否继续持枪。“新的要求将包括心理健康报告，我们将检讨是否需要医生证明。”

他还说，政府将提出一项法案，要求非法持有枪械者上缴他们的手枪，否则将面临刑事诉讼。但他并没有透露相关进程的时间表。

泰国是可以合法持枪的国家，申请持枪许可证者必须证明不曾犯罪、接受背景调查，以及向当地政府登记，但实际上泰国黑枪相当泛滥。