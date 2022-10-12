周三美市盘前走势偏高 重点谈电子付款巨头PayPal被市场严评

星期三（10月12日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期三（10月12日）走势偏高，美国股市今晚可能有望稍微做“温和”的复苏。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升19.90点或0.55％，报3608.70点；纳斯达克100指数期货起84.20点或0.78％，报10875.50点；道琼斯指数期货则起106.40点，报29345.60点。

美国今晚较迟时将发布生产者价格数据，星期四（13日）则公布关键性的消费者价格指数。

标准与普尔500指数隔夜下跌23.55点，闭市报3588.84点。道琼斯指数则逆流而上，微起36.31点，闭市报29239.19点。纳斯达克100指数退低1.24％或135.62点，以10791.35点作收。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量116亿5000万股，比过去20天的117亿3000万股平均成交量稍微少。

盘前交易重点：

华尔街分析师普遍预测，百事可乐（PepsiCo）将在开盘前公布的季度每股盈利是1.84美元，营业额则是208亿1000万美元。百事可乐股价在今晚盘前上升2.26美元，截稿时报164.85美元。

迪士尼（Walt Disney）隔夜宣布，它将推迟多部漫威猛片的上映日期，包括：《刀锋》（Blade）、《神奇四侠》（Fantastic Four）和《复仇者联盟：秘密战争》（Avengers: Secret Wars）。迪士尼股价今晚盘前上升0.50美元，截稿时报93.60美元。

摩根士丹利（Morgan Stanley）将制药商安进（Amgen Inc）的股票评级从原本的“持守”上调至“增持”，带动安进股价隔夜起5.7％。今晚盘前这只股继续微起0.10美元，截稿时报245.54美元。

美市挂牌的中概股今晚盘前普遍走高。其中电动车制造商理想（Li Auto）和小鹏（XPeng）都上涨超过4％。

今天下文我们来看看电子付款巨头PayPal最近为什么被市场严厉批评。今晚盘前这只股起0.72美元，截稿时报83.81美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、Carnival Corp、挪威邮轮（Norwegian Cruise Line）和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

Paypal在第二季度还拥有15亿美元的运营现金流，同比增长12％。在市场波动剧烈的大环境下，这笔现金流是一个非常有利的支柱。（路透社）

Paypal

（纳斯达克证券交易所代码：PYPL）

（早报讯）金融科技电子付款巨头PayPal星期一（10日）突然对用户实施“错误信息”罚款（Misinformation fine），而且罚款数额高达2500美元。对于PayPal此举，市场给于严厉批评，导致PayPal股价在过去两天连续下跌了7.08美元或将近8％。

在市场猛批之后，Paypal赶紧收回这个新措施，并慎重澄清今后不会实施任何类似的罚款。

虽然Paypal这次犯下“大错”，而且它也和一般美国股票一样，继续因通胀飙升、利率上升幅度超出预期、联储局结束量化宽松政策，以及俄乌战争等而承压，但华尔街分析师似乎仍普遍看好这家金融科技巨头，而且也认为PayPal知错能改，再加上它庞大的用户群和日益普及的数码支付服务，是一只不容忽视的股票。

不仅如此，Paypal在第二季度还拥有15亿美元的运营现金流，同比增长12％。在市场波动剧烈的大环境下，这笔现金流是一个非常有利的支柱。

展望未来，Paypal曾表示会专注于加强Paypal数码钱包和Venmo数码钱包、核心Checkout业务、旗下的Braintree支付平台的发展。它也会在先买后付款（Buy Now Pay Later）等增长领域扩展业务。在艰难的商业环境中，Paypal也在削减开支。它预计能在今年节省9亿美元的成本，到2023年至少节省13亿美元。

最近，投资银行Canaccord Genuity分析师瓦菲尔（Joseph Vafi）重申了对Paypal股票的“买入”评级和160美元的目标价，并特别指出Paypal的Pay with Venmo计划是公司的一个潜在“催化剂”。这项计划预料会在今年第四季在亚马逊（Amazon）正式推出。

在Tipranks的30名分析师中，有23名给予这只股“买进”评级，七名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是121.67美元。以隔夜的83.09美元闭市价计算，分析师看好股价有46.43％向上潜能。