金正恩指导战术核武器部队 试射两枚远程巡航导弹

（早报讯）朝鲜领导人金正恩星期三（10月12日）指导战术核武器运用部队试射了两枚远程战略巡航导弹。

韩联社引述朝中社星期四（13日）报道，战术核武器运用部队试射的两枚远程战略巡航导弹沿着西部海域上空设定的椭圆形及八字型轨迹飞行1.0234万秒，命中2000公里处的靶标。

报道称，这次试射工作旨在提升朝鲜人民军战术核运用部队远程战略巡航导弹的作战性能和威力，并再次检验整体作战运用体系的可靠性和技术稳定性。据报道，金正恩对试射结果表示满意，他评价称，这再次验证了通过任意武器体系对敌军进行灵活机动不受限、威力强大而精准的反击，一举压制敌人的实战化戒备态势。

金正恩强调，这次的导弹试射是向敌人发出的又一次明确警告，是对朝鲜战争遏制力的绝对可靠性及战斗力的实践检验和清楚展示。他说，朝鲜应当坚决遏制任何时刻到来的任何军事、战争危机，继续扩大核战略力量运用空间，争取完全获得主导权。

金正恩说，不断强化国防力量以捍卫国家尊严、自主权和生存权是坚定不移、矢志不渝的革命方针和斗争路线，要集中力量坚持不懈地加速强化国家核武力。

导弹发射任务完成后，金正恩还同参加这次发射工作的部队官兵合影留念。据悉，韩军前一天虽探测到朝鲜发射导弹，但由于上述两枚导弹并非弹道导弹，不违反联合国安理会的制裁决议，因此没有第一时间向媒体公布消息。