欧洲卫生部门：欧洲面临新一轮冠病疫情

（早报讯）欧洲卫生管理部门负责人星期三（10月12日）发表联合声明说，在欧洲地区，冠病疫情仍未结束，一些疫情相关指标再次上涨，表明新一轮疫情已经开始。

新华社报道，欧盟委员会分管卫生和食品安全事务的委员基里亚基季斯、世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格以及欧洲疾病预防控制中心主任阿蒙当天发表了这份联合声明。

据世卫组织12日发布的冠病每星期流行病学报告，在10月3日至9日这一星期，欧洲地区新增确诊病例近167万起，约占当周全球新增确诊病例的58%；新增死亡病例2860起，约占当周全球新增死亡病例的三分之一。

联合声明说，欧洲地区应做好疫情防范措施，不能放松警惕。随着秋冬季的来临，北半球还将迎来流感季。冠病病毒和季节性流感交织，将导致脆弱人群面临更大的重症和死亡风险，可能会造成医院和医护人员压力进一步加大。

声明呼吁利用包括疫苗在内的所有可及的工具，保护民众健康。除了采取公共卫生措施，接种疫苗仍然是防控冠病疫情最有效的工具之一，声明因此敦促欧洲地区各国在条件适宜的时候，优先为最脆弱人群接种流感疫苗和冠病疫苗。

数据显示，欧洲地区仍有数百万人尚未接种冠病疫苗。声明指出，欧洲地区各国应尽一切努力确保这些人群接种疫苗，同时为优先人群接种追加剂。很多冠病重症高风险人群同样也是流感重症高风险人群，因此医护人员、60岁以上老人、孕妇和其他有基础疾病人群等应接种流感疫苗和冠病疫苗。