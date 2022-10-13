周四美市盘前小幅上涨 重点谈百事可乐季度业绩

星期四（10月13日）重点：

消费者通胀数据将于星期四（10月13日）晚上较迟时候发布。在这之前，美国华尔街股市主要股指期货小幅上涨。市场人士希望能够从消费者通胀数据寻找到未来加息步伐的线索。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升18.50点或0.52％，报3595.50点；纳斯达克100指数期货起31.10点或0.29％，报10816.70点；道琼斯指数期货则起153.50点，报29364.30点。

联储局上次会议纪要显示，当局决策者都同意要维持更严格的政策立场。这个消息导致美国股市隔夜（星期三）小幅收低。

标准与普尔500指数隔夜下跌11.81点，闭市报3577.03点。道琼斯指数则微跌28.34点，闭市报29210.85点。纳斯达克100指数也略微退低0.05％或5.73点，以10785.62点收市。

美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量100亿1000万股，比过去20天的116亿8000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

尽管全球晶片行业因经济逆风而放缓，台积电（Taiwan Semiconductor Manufacturing）旗下的先进晶片销售仍然强劲。星期四公司刚公布的第三季度净利就飙升80％。星期四晚上盘前公司股价上升1.57美元，截稿时报65.68美元。

默克（Merck）决定行使与莫德纳（Moderna）共同开发和销售“个人化癌症疫苗”（Personalized Cancer Vaccine）mRNA-4157/V940的选择权。这个决定带动莫德纳股价在隔夜显著上涨8.28％。星期四晚上盘前该股继续起1.49美元，截稿时报132.21美元。

彭博社报道，晶片制造商英特尔（Intel）计划裁员数千人以应付低迷的个人电脑市场。星期四晚上盘前英特尔股下跌0.02美元，截稿时报25.31美元。

瑞银（UBS）隔夜说，挪威邮轮的预订量已经显着改善，因此决定调高对挪威邮轮（Norwegian Cruise Line）股票评级，即从原本的“持守”上调至“买进”，带动挪威邮轮股价隔夜上涨11.61％。星期四晚上盘前该股微退0.03美元，截稿时报12.95美元。

星期四下文我们来看看百事可乐（PepsiCo）隔夜发布的季度业绩。星期四晚上盘前该股微跌0.09美元，截稿时报169.30美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Carnival Corp、辉瑞（Pfizer）、苹果（Apple）和亚马逊（Amazon）。截稿时，这五只活跃股的股价起多跌少。

百事可乐原本预计公司的营业成本会在今年下半年继续上涨，但是现在因为成本管理计划奏效，让公司的第三季度毛利率继续保持在一年前的53％。（路透社）

百事可乐（PepsiCo）（纳斯达克证券交易所代码：PEP）

（早报讯）百事可乐隔夜发布了让股东兴奋的出色季度业绩。这家公司不但上调全年业绩预测，也充分的证明给投资者看，它是能完全应付目前的通胀市况。这个亮眼的表现让百事可乐股价隔夜显著上升超过4％。

它在开盘前发布的业绩也显示，尽管市场的零食购买量有减少的迹象，但因为单品的价格上涨，让公司取得了两位数的销售额增长。这也反映出公司对抗通胀的策略已经在发挥了作用。

百事可乐在财报季刚刚掀开序幕就给股市带来这么好的成绩，对投资者来说是一个非常积极的信号，让投资者对全球消费者的韧性开始有信心。

尽管百事可乐继续为糖、玉米和土豆等大宗商品价格上升影响，但它的业绩显示，在截至9月3日的季度里，每股盈利仍达到1.97美元，比Refinitiv搜集的华尔街分析师普遍预测的1.84美元来得高。

虽然Frito-Lay薯片在北美市场销售量减少，百事可乐的营业额还是取得同比增长9％至219亿7000万美元，比分析师预测的208亿4000万美元出色。

百事可乐首席财务官约翰斯顿（Hugh Johnston）在业绩发布会上说：“我认为，消费者现在在购买房屋、汽车、科技产品等大件商品时会较持谨慎态度。在行情好的时候，人们会喜欢我们百事可乐的产品，而在行情不好的时候，我们的产品就是人们的‘小确幸’。”

除了大家所熟悉的百事可乐饮料之外，Frito-Lay薯片、Mountain Dew饮料和桂格燕麦（Quaker Oats）等都是百事可乐旗下的产品。

百事可乐现在也预计2022年的有机营业额的增长率会达12％，比之前预测的10％高；核心固定汇率的每股盈利增长率则会是10％，也比之前预测的8％来得好。

不仅如此，它原本预计公司的营业成本会在今年下半年继续上涨，但现在因为成本管理计划奏效，包括：改用更小尺寸的包装等，让公司的第三季度毛利率继续保持在一年前的53％。

在Tipranks的九名分析师中，有六名给予百事可乐股“买进”的评级，三名给予“持守”评级，一年期限平均目标价183.44美元。以隔夜的169.39美元闭市价计算，分析师看好这只股股价有8.29％向上潜能。