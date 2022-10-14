朝鲜战机飞近韩军战术行动线后发射导弹 韩F35战机紧急升空

（早报讯）朝鲜于星期五（10月14日）凌晨向东部海域发射疑似一枚短程弹道导弹，发射导弹前，朝鲜出动十余架战机在韩军设定的“战术行动线”以南进行示威飞行。韩军紧急出动F-35A战机进行应对。

韩联社和路透社综合报道，根据韩国联合参谋本部消息，朝鲜于当地时间13日晚上10时30分许到14日零时20分（新加坡时间13日晚上9时30分到晚上11时20分），派出十多架军机在战术措施线以南进行飞行。

另据彭博社报道，韩国军方于14日凌晨1时49分探测到朝鲜发射一枚短程弹道导弹。韩国军方正在分析射程、射高等具体参数。

在韩国发布朝方射弹消息的几分钟后，朝中社引述朝鲜军方发言人的话说，朝鲜对韩国在韩朝边境附近进行炮兵射击，采取了“强有力的军事反制措施”。

美国印太司令部发表声明，称已掌握朝鲜“发射弹道导弹”的信息，“根据我们评估，这一事件不会对美国人员或领土或我们的盟友构成直接威胁”。

朝鲜从9月25日至10月9日共发射七次弹道导弹，10日公布这是战术核武运用部队实施的演习，朝鲜领导人金正恩对此进行指导。

朝鲜9月25日从平安北道泰川附近水库发射一枚潜射弹道导弹，28日从平壤顺安一带发射两枚、29日从平安南道顺川一带发射两枚、10月1日从平壤顺安一带发射两枚、6日从平壤三石一带发射两枚短程弹道导弹，9日从江原道文川一带朝向东部海域发射两枚短程弹道导弹。4日发射疑似为“火星-12”型的中远程弹道导弹。

据分析，近期朝鲜试射导弹是为了反制9月23日美国“里根”号核动力航母驶入釜山港口、26日至29日韩美实施联合海上军、30日韩美日实施反潜训练、10月5日里根号重返韩国海域，6日韩美日进行反导训练。

朝鲜今年以来发射弹道导弹共24次，发射巡航导弹共两次。此次是韩国新政府成立以来朝鲜第12次发射导弹。