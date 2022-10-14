面对朝鲜不断挑衅 尹锡悦强调韩国应对坚不可摧

（早报讯）面对朝鲜持续不断发射导弹，韩国总统尹锡悦星期五（10月14日）强调，韩国应对坚不可摧；同日，韩国政府公布了一份制裁朝鲜名单。

路透社和韩联社综合报道，当地时间13日深夜至14日凌晨，朝鲜战斗机群示威性飞越韩军防空预警线，之后还发射一枚短程弹道导弹，在深夜进行“多点同步挑衅”。

尹锡悦14日发表声明说，自他上任以来，韩国政府一直努力不懈，以坚不可摧的态势应对朝鲜的挑衅。

韩国联合参谋本部说，13日晚10时30分许至14日凌晨零时20分许，朝鲜出动十余架战机在韩军设定的“战术行动线”以南进行示威飞行。韩军紧急出动了包括F-35A战机在内的空中战力进行反制。

韩国政府14日宣布，将与朝鲜研发核导和规避制裁有关的15名个人和16家实体列入单边制裁名单，以应对朝鲜明目张胆的战术核武威胁。这是韩国政府时隔五年再次对朝鲜实施单边制裁。

被韩国制裁的15人是被联合国安理会制裁的第二自然科学院和连峰贸易总公司雇员，曾参与朝鲜大规模杀伤性武器和导弹项目筹资，以及引进相关物资的工作，其中包括第二自然科学院驻沈阳总经理姜铁学、副经理金成勋和驻大连副经理边光哲。

16家实体包括参与大规模杀伤性武器研发和物资调配的火箭工业部、合掌江贸易公司、朝鲜胜利山贸易公司、老隐山贸易公司、高丽航空贸易公司、输出劳力的建筑公司“GENCO”、参与走私船舶·矿产·原油的国家海事监督局、陆海运省、原油工业局、运营制裁船只的九龙船务公司等。

另外，韩国联合参谋本部14日宣布，将于17日至28日举行例行军演“2022护国演习”。

韩军战力将假想朝鲜核导等各种威胁，实施昼夜实兵机动演练，从而提升战时、平时的任务执行能力。部分美军战力也将参与演习，从而提升互操作性。

护国军演是每年下半年举行的野外机动演习，旨在巩固军事戒备态势和海陆空三军联合作战执行能力。