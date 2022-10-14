美最高法院就司法部机密档案调查驳回特朗普的申请

（早报讯）美国前总统特朗普向最高法院申请，由一独立仲裁员对联邦调查局（FBI）从他海湖庄园家中查扣的机密文件进行审查，以限制司法部取得这些文件。这项申请星期四（10月13日）被最高法院驳回。

刑事调查局的行动是司法部就特朗普涉嫌不当处理敏感政府档案展开刑事调查的一部分。

路透社报道，最高法院大法官13日发布一简短命令，驳回特朗普于4日提出的紧急申请。特朗普要求最高法院取消一下级法院的裁决，指该裁决阻止仲裁员对100多份被标记为机密的文件进行独立审查。

这100多份文件是刑事调查局人员两个多月前从佛罗里达州迈阿密海湖庄园取回的1万1000份政府档案资料中的一部分。

在最高法院九名大法官中，并没有任何人对13日的裁决公开提出异议。司法部于两天前要求最高法院驳回特朗普的申请，拒绝让仲裁员（又称特别主事官）审查这些机密文件。

在美国最高法院的九名大法官中，保守派占六人，自由派仅三人。而在六名保守派大法官中，有三位大法官是特朗普担任总统时提名的。

美国刑事调查局8月8日持搜查令进入海湖庄园。根据后来获授权解封的信息，在海湖庄园查获的物件中有超过1万1000份政府文件和照片，其中100余份标为密级，54份为“秘密”、31份为“机密”、18份为最高级别的“绝密”。

特朗普否认有不当行为，他指责联邦调查局及司法部出于政治目的搜查海湖庄园，称查获物件中有一些资料受律师与客户保密特权和行政特权保护，主张任命一特别主事官进行审查。

佛州联邦地区法院法官坎农日前批准特朗普的申请，由纽约东区联邦地区法院高级法官迪里担任特别主事官，独立审查从海湖庄园查获物件中的个人物品、文件，以及可能涉及律师与客户保密特权或行政特权的材料。

特朗普任内提名的坎农还决定，暂时禁止司法部审查查扣的机密文件，直到特别主事官完成独立审查为止。但亚特兰大第11巡回上诉法院三名法官于9月21日驳回了这项决定。

亚特兰大第11巡回上诉法院的三名法官中，有两名法官是特朗普担任总统时任命的，另一法官是奥巴马担任总统时任命的。