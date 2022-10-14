IMF总裁：新兴市场和发展中国家面临“三重打击”

（早报讯）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃说，新兴市场和发展中国家正受到美元走强、借贷成本高企和资本外流“三重打击”，债台高筑的国家受冲击尤其沉重。

新华社报道，格奥尔基耶娃星期四（10月13日）在IMF和世界银行秋季年会的一场媒体发布会上说，在世界经济遭遇冲击之际，必须支持脆弱的新兴市场和发展中国家。对脆弱国家而言，粮食安全威胁和债务上升是两大挑战。

她指出，全球有3.45亿人处于严重的粮食不安全境地，约48个国家受到粮食不安全的严重影响，其中许多是撒哈拉以南非洲国家。

IMF数据显示，超过60%的低收入国家处于债务困境，或面临债务困境高风险。格奥尔基耶娃呼吁建立一个更有效的债务解决机制。

格奥尔基耶娃说，在世界经济经历根本性转变、不确定性和波动性上升的情况下，政策制定者需要在政策杠杆上保持稳健，政策失误、政策意图沟通不力的代价“非常高”。

她敦促政策制定者降低通胀、实施负责任的财政政策，并维护金融稳定。她说：“如果我们要帮助民众并抗击通胀，就必须确保财政政策和货币政策齐头并进。”

IMF和世行每年召开两次全体会议，包括春季会议和秋季年会。今年秋季年会于10月10日至16日在美国首都华盛顿举行。