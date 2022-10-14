周五美市盘前小幅走高 重点谈达美航空最新季度业绩

星期五（10月14日）重点：

在多家大银行星期五晚上发布最新季度业绩报告之前，美国华尔街股市主要股指期货星期五（10月14日）小幅走高。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货略微上升14.50点或0.39％，报4063.00点；纳斯达克100指数期货起22.20点或0.20％，报11055.80点；道琼斯指数期货则起161.80点，报30200.50点。

美国股市隔夜（星期四）在技术因素支撑，以及投资者填补空头头寸的带动下，从早盘的普遍抛售中大幅反弹，收盘时主要股指均飙升超过2％。

标准与普尔500指数隔夜上升92.88点，闭市报3669.91点。道琼斯指数则大幅度飙升827.87点，闭市报30038.72点。纳斯达克100指数也起2.30％或247.97点，以11033.58点收市。

美国股市隔夜的交易非常活跃，交易所的总成交量133亿9000万股，比过去20天的110亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

星期五晚上开盘前多家大银行将发布季度业绩。华尔街分析师普遍预测，摩根士丹利（Morgan Stanley）即将在开盘前公布的季度每股盈利会是29.58美元，营业额2668亿2000万美元。该股星期五晚上盘前上升0.32美元，截稿时报79.64美元。

华尔街分析师普遍预测，摩根大通（JPMorgan Chase）开盘前发布的最新季度营业额会是320亿3000万美元，每股盈利2.88美元。摩根大通股星期五晚上盘前上升1.19美元，截稿时报110.56美元。

华尔街分析师普遍预测，花旗集团（Citigroup Inc）开盘前发布的季度每股盈利会是美元，营业额182亿6000万美元。花旗集团股星期五晚上盘前上升0.55美元，截稿时报43.50美元。

快餐连锁巨头麦当劳（McDonald's Corporation）将季度现金股息从原本的每股1.38美元，再提高10％至每股1.52美元。星期五晚上盘前麦当劳股上升0.67美元，截稿时报247.42美元。

星期五下文我们来看看达美航空（Delta Air Lines）的最新季度业绩。星期五晚上盘前该股起0.57美元，截稿时报30.95美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、英伟达（NVIDIA）、Carnival Corp和亚马逊（Amazon）。截稿时，这五只活跃股的股价全部小幅上升。

9月底袭击佛罗里达州的飓风伊恩造成航班被取消，对达美航空营业额造成了3500万美元的损失。（彭博社）

达美航空（Delta Air Lines）（纽约证券交易所代码：DAL）

（早报讯）尽管通胀和对经济衰退的担忧影响了不少领域的消费者支出，但是消费者似乎对夏季旅行的需求依旧强劲，整个航空业的复苏趋势也并没有在秋季降温。

达美航空高管在隔夜发布季度业绩报告时，就重申了这一点，并且表示非常看好这个行业接下来的表现。

达美航空高管说，整体而言，飞机交付延迟，以及人员短缺确实限制了一些航空公司的增长。但是乘客现在愿意支付更高的价钱买机票，让航空公司都能够提高飞机票价，支付更高的燃料和劳动力成本。更重要的是，机票调高价钱也没有影响需求。

达美航空首席执行官巴斯蒂安（Ed Bastian）说，虽然机票价格较高，但现在的消费者要的不是买东西，而是优先想要旅行和度假体验，因此公司的航班通常满座率达90％。

根据这家航空公司的业绩报告，它截至9月30日的营业额达到128亿美元，这并不包括公司拥有的炼油厂的第三方销售额。尽管它的飞行量仍不及2019年，这个数字已经比2019年的水平高出3％。不过，在成本高涨之际，这家航空公司的季度盈利6亿9500万美元，比疫情前，即2019年同期低约54％。

在投资和其他项目调整后，达美航空的每股盈利1.51美元，比FactSet搜集的分析师预测每股盈利1.53美元略低一点。

达美航空说，9月底袭击佛罗里达州的飓风伊恩造成航班被取消，受影响地区的机票预订量放缓。这次的风暴对营业额造成了3500万美元的损失，调整后的每股盈利也因此减少0.03美元。

巴斯蒂安说，当我们展望第四季度时，我认为没有什么东西能让目前这种势头不会继续下去。达美航空也预计，今年第四季度的营业额将比2019年的水平增长5％至9％，营运盈利率会介于9％至11％之间。

达美航空在今年下来几个月仍然会经营比2019年还少的航班趟次。但在明年夏天之前，达美航空将会逐步恢复全面业务。巴斯蒂安说，业务全面恢复后会有助于降低机票价格，为消费者提供更实惠的机票。

在Tipranks的10名分析师中，有九名给予达美航空股“买进”评级，一名给予“持守”评级，一年期限平均目标价44.61美元。以隔夜的30.38美元闭市价计算，分析师看好这只股股价有46.84％的向上潜能。