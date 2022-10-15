马斯克：SpaceX不能“无限期”资助乌克兰互联网服务

（早报讯）美国亿万富豪马斯克说，由他担任总裁的美国太空探索技术公司（SpaceX）不可能“无限期”资助乌克兰的互联网服务。在乌克兰与俄罗斯战争期间，这项服务使乌克兰平民和军队保持在线。

路透社报道，马斯克星期五（10月14日）在推特上说无法继续为乌克兰的“星链”网络服务（Starlink）买单，而美国有线电视新闻网（CNN）13日爆料称，SpaceX要求美国国防部支付星链网络费用。马斯克日前提议乌克兰与俄罗斯达成一项和平协议，结果与乌克兰官员在网上爆发舌战，乌克兰官员指马斯克的提议对俄罗斯过于“大方”。

五角大楼一高级官员14日拒绝证实，国防部正与SpaceX讨论有关星链网络付款问题，仅确认国防部“持续就卫星通信服务，与SpaceX及其他公司进行磋商”。

美国一高级军官说，星链通信平台“在战场上发挥高度作用”，为乌军多种军事设备连接提供了支持。

身兼美国电动车特斯拉首席执行官的马斯克称，他每月为维护乌克兰的卫星服务花费近2000万美元（约2852万新元）。他此前说，SpaceX已为启用和支持星链网络支付了约8000万美元。

马斯克14日在推特上写道，“SpaceX没有要求收回过去几个月的费用，但我们也不能无限期地为这个系统提供资金和提供几千个地面终端设备，这些终端消耗的数据量超越普通家庭100倍。这是不合理的。”

他说：“我们还必须防御网络攻击和干扰，而且难度越来越大。”

乌克兰总统泽连斯基的一名顾问14日说，基辅一定会找到一个解决方案，使星链互联网服务在乌克兰继续运行。乌克兰副总理费多罗夫在Telegram附和说：“星链终端过去可以运作、现在和未来一样能运作。不用担心。”费多罗夫还在帖文最后贴了一个微笑表情符号。

俄军近日向乌克兰发动了100多次巡航导弹袭击。基辅本周早前说，一些关键地区的能源和通信基础设施已通过星链网络服务重新启动。