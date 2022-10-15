美民主党参议员：恐吓威胁导致招募选举义工困难

（早报讯）美国中期选举即将来临，但一些民主党籍参议员称协助他们竞选的人手不足，因威胁和恐吓导致他们难以招募义工。

路透社报道，13名参议院民主党人和两名独立参议员10月6日写信给美国选举援助委员会，要求联邦机构为各州招募中期选举义工提供更多支持。

他们在信中说，针对选举工作人员的威胁和骚扰增加，进一步阻碍了招募义工的工作。“我们敦促你们（美国选举援助委员会）采取额外行动，确保选举官员掌握相关信息和资源，以解决义工持续短缺的问题。”

信中以得克萨斯等州为例说，一些州因为人手不够而被迫关闭投票站。

2020年美国总统大选举行之前，时任总统特朗普就不断提出选举出现大规模舞弊的无根据指控。而且，在接近投票日时，选举工作人员面对的威胁更急剧增加。

至少10个州正在考虑加强对选举官的保护，这些州的选举官在2020年大选时，因特朗普声称他的选票“被偷”而面对恐吓。

根据路透社对全美国一系列调查报告进行的统计，向选举工作人员和官员发出的恐吓和威胁信息超过850条。

11月8日美国中期选举的重头戏，是改选参议院35个议席和众议院全部435个议席。这次选举还将改选36州州长，以及地方行政和立法机构等职位人选。

共和党对重夺众议院甚至参议院的控制权持乐观态度。目前民主党在参众两院仅握有微弱优势。