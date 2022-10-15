澳洲洪灾：东南部部分地区紧急情况未解除 一人溺毙

（早报讯）澳大利亚东南部部分地区星期六（10月15日）仍未解除紧急预警，连日大雨导致澳洲三州出现洪水，数以百计的人受困被救援人员救出。

路透社报道，自今年初以来，澳洲东部各州大部分地区都出现严重洪水。至今澳洲已连续第三次受拉尼娜现象影响，带来暴雨洪灾。

澳洲东南部本周的降雨量相当于一个多月的降雨量，维多利亚州、新南威尔士州南部和塔斯马尼亚岛北部的大部分地区都发布了洪水警报。

15日上午，虽然部分地区的洪水已退去，但气象局说，墨尔本东北部城市谢珀顿（Shepparton）等地区的情况还会更糟，当天晚上可能发生大洪水。

澳洲总理阿尔巴尼斯14日说，联邦政府已准备好向受灾各州提供援助，并已在灾区部署了国防军人员。

维州首府墨尔本以北约200公里处的罗切斯特有一名男子溺毙。这是维州第一起洪灾死例。

墨尔本西部的马瑞巴农河决堤，住家进水的居民已开始清理湿物和垃圾。

维州州长安德鲁斯说，维州有344条道路封锁，已发放了3000份紧急资助申请。目前约有500所房屋因洪水与外界切断联系。随着一些地区的水位继续上涨，可能还会有更多地区淹水。

另外，维州紧急服务部门已从灾区救出350多人。

阿尔巴尼斯说，如果情况需要，联邦政府将提供更多援助。