美国SpaceX龙飞船载四名宇航员返回地球

（早报讯）搭载美欧四名宇航员的美国太空探索技术公司（SpaceX）“龙”飞船星期五（10月14日）返回地球，降落在美国东南部佛罗里达州附近海面。

新华社报道，在国际空间站停留近六个月后，“龙”飞船于美国东部时间14日中午12时05分（新加坡时间15日零时05分）脱离国际空间站，启程返回地球。美国东部时间14日下午4时55分（新加坡时间15日凌晨4时55分）,飞船降落于佛罗里达州杰克逊维尔市以东的大西洋海面。

参与这次代号“Crew-4”航天任务的四名宇航员，分别是美国航天局宇航员谢尔·林德格伦（Kjell Lindgren）、鲍勃·海因斯（Bob Hines）和杰茜卡·沃特金斯（Jessica Watkins），以及欧洲航天局宇航员萨曼莎·克里斯托福雷蒂（Samantha Cristoforetti）。宇航员将他们搭乘的“龙”飞船命名为“自由”号。

“自由”号于4月27日凌晨由“猎鹰9”火箭从佛州肯尼迪航天中心发射升空，将四名宇航员送往国际空间站。这次任务包括科学实验、技术展示和空间站维护工作。

“龙”飞船是美国第一艘由私营企业建造的能运送宇航员往返空间站的载人飞船，也是航天飞机之后，首个获美航天局认证的可常规运送宇航员往返空间站的新型载人飞船。