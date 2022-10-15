民主党俄勒冈州长竞选告急 拜登协助催票

（早报讯）美国俄勒冈州民主党籍州长选情告急，总统拜登星期五（10月14日）到俄勒冈协助催票。

路透社报道，俄勒冈州州长选举出现三角战，民主党籍的科泰克（Tina Kotek）面对共和党的德拉赞（Christine Drazan）和获耐克联合创始人奈特（Phil Knight）赞助的独立候选人约翰逊（Betsy Johnson）的竞争。约翰逊为前民主党人。

三名竞选人均为女性，且都当过州议员。现任俄勒冈州长、民主党人布朗因任期限制不能寻求连任。

最近的民调显示德拉赞的支持率已领先于科泰克。共和党最后一次赢得俄勒冈州州长选举是在1982年。

无党派权威政治分析网站库克政治报告和弗吉尼亚大学政治中心认为，俄勒冈州州长选举是民主共和两党之争；约翰逊排在第三位，但他似乎从民主党手中抢了一些选票。

拜登在西岸加利福尼亚州启动行程，接着走访俄勒冈的最大城市波特兰。

拜登抵达波特兰后，在竞选中心打电话催票，与科泰克握手短暂同框。

拜登说：“选对州长是很重要的。重要，重要，很重要。”

美国中期选举将于11月8日举行，尽管一些民主党候选人选择和民调未见起色的拜登保持距离，视拜登为一个政治负担，但科泰克希望拜登能在政治和筹款方面为她助力。

拜登在2020年总统大选时，以16个百分点的优势击败特朗普，拿下了俄勒冈州。

波特兰公共事务顾问兼政治分析师伯格斯坦认为，与其他州的情况不同，拜登可以助俄勒冈州的民主党人一臂之力。

预计拜登15日将发表有关对抗通胀的演说，并与科泰克一起出席一个餐会。