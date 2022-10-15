英首相四面楚歌 新财长人选是一大赌注

（早报讯）因大规模减税计划而深陷政治风暴的英国首相特拉斯，在持续压力之下又做出重大政策调整，使她在党内外的信誉再受打击。

特拉斯星期五（10月14日）在新闻发布会说，9月英国政府宣布的大规模减税政策在规模和速度上都超出了市场预期，当前政府必须强化财政纪律以安抚市场。英国政府将采取必要措施确保中期债务下降，但公共支出增速将较之前计划放缓。

特拉斯说，低税收、高工资、高增长的英国经济仍是她的施政目标，她的工作重点是保障英国经济稳定。新任财政部长亨特将在10月31日公布中期财政计划，并继续推动政府此前宣布的针对家庭和企业的能源价格保护措施。

据彭博社分析，特拉斯委任亨特为新财长是一大赌注。亨特属于保守党中间偏右派，曾支持特拉斯的对手、前财长苏纳克接任首相。他也被看好是可能接替特拉斯，胜任首相职位的人选。

无论亨特是否不负重托，让英国经济重回正轨，特拉斯实际上已交出大量权力给亨特，这将使她更难保住首相职位。

亨特给人的印象是处事冷静。尽管特拉斯会向他施压，要他按着她的经济计划进行，但亨特应有能力安抚市场情绪。

亨特曾与前首相卡梅伦和特蕾莎梅共事多年，担任过六年卫生部长和一年外交部长。卸下部长职位后，亨特成为后座议员仍表现出色，自2020年起担任议会卫生与社会关怀委员会主席，因对内阁备受诟病的冠病应对措施发出尖锐提问而赢得不少喝彩。