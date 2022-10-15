世界粮食日呼吁不让任何人掉队

（早报讯）联合国粮食及农业组织星期五（10月14日）在罗马举行世界粮食日全球活动揭幕仪式，今年世界粮食日活动呼吁“不让任何人掉队”。

新华社报道，联合国粮农组织认为，不让任何人掉队意味着要多方推进、多措并举。因此，粮农组织大力推行“手拉手”行动计划，加快农业粮食体系转型，促进消除贫困、终结饥饿和营养不良、减少不平等。

粮农组织呼吁各国政府在实现联合国可持续发展目标的战略、规划和预算时，努力践行“不让任何人掉队”的承诺。

粮农组织总干事屈冬玉在致辞时说，面对可能危及全球的粮食危机，各方需要团结一致、齐心协力，建设更美好的未来，让每一个人都能获得充足和有营养的食物。

联合国秘书长古特雷斯在视频致辞中说，2022年世界粮食日正值“全球粮食安全面临挑战的时刻”，各利益相关方应携手并肩，“从绝望走向希望，走向行动”。

世界粮食计划署执行干事比斯利说，冲突和气候变化的冲击在接下来的几个月里，极有可能破坏全球粮食生产，各国必须立刻采取行动，防止事态失控。

粮农组织官员说，当前全球粮食安全形势面临多方威胁，粮食、能源和肥料价格飞涨，气候危机和长期冲突等问题依然未得到消解。同时，冠病疫情仍在持续，引发一系列连锁反应。

粮农组织最新版《世界粮食安全和营养状况》报告指出，2021年全球饥饿人口达8.28亿，31亿人无力负担健康膳食。