拜登：特拉斯最初的经济计划是个错误

（早报讯）美国总统拜登批评英国首相特拉斯最初的经济计划是一个错误。

拜登于当地时间星期六（10月15日）在俄勒冈州的一家冰淇淋店停留时对记者说：“我不是唯一一个认为（特拉斯的经济计划）是个错误的人。”

拜登补充说：“对超级富豪减税的想法……我只是认为，我不同意这个政策，但这要由英国做出判断，而不是我。”

刚在星期五（14日）接替克沃滕出任英国财长的亨特（Jeremy Hunt）星期六称：“我认为国家现在需要的是稳定。她（特拉斯）担任首相还不到五周。我只想说，我认为她将在选举中被评断。”

目前，英国政府的首要任务是强化财政纪律以安抚市场。

亨特承认，特拉斯政府之前宣布的减税政策在规模和速度上都超出了市场预期，是错误的决定，并称政府接下来必须作出艰难决定。

投资者分析指，特拉斯最终可能必须下台，才能让债券市场恢复平静。

花旗集团（Citigroup）的策略师纳巴罗和塞尔称，特拉斯革除财长克沃滕并不足以重振英镑和英国国债，由于没有明确的政策，“未来市场可能会更不稳定”。

9月23日，英国前财长克沃滕宣布50年来最大规模的减税方案后，英国金融市场陷入混乱，经历了投资者抛售资产、股债汇急挫等一系列挫败。