消息：希盟三州明年6月州选举

（早报讯）马来西亚反对党希望联盟宣布希盟执政的三州明年才解散州议会并举行州选举后，有消息指槟州政府计划明年6月才举行州选举，雪兰莪与森美兰等两个希盟执政州属到时预料也将跟进。

消息人士告诉《星洲日报》，希盟主席理事会星期六（10月15日）已决定希盟三州议会不跟随国会而解散，槟州政府不可能违背这项决定，否则不仅将遭政敌攻击，更可能导致希盟瓦解，因此三州必须有一致决定。

消息人士说：“经过这几天局势演变，相信希盟执政的三个州属到时不会个别举行州选举，槟州将寻求雪州和森州一起解散州议会。除非希盟在全国大选获胜入主布城，就可能有不一样的决定，但这最终仍将交由希盟主席理事会讨论后决定。”

消息说，如今全国大选的投票日将落在11月，明年1月第三个星期是农历新年，到时距离11月大选也才两个月，所以相信希盟不会选在1月或2月解散三州议会。“州议会不会太快解散，因为这样也会被选民唾骂。与其短时间内举行两次选举，倒不如现在就与大选同步（举行州选举）。”

消息说，3月底至4月初有清明节，3月及4月也碰上斋戒月及开斋节，因此能举行州选的时间并没有太多选择。槟州议会明年8月2日届满，希盟预料不会让州议会自动届满解散，因此预计州选举将落在开斋节之后，并在7月之前投票。