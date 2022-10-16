伊朗将拜登对抗议活动的支持视为干涉内政

（早报讯）伊朗当局将美国总统拜登对反政府抗议活动的支持，视为干涉内政。

伊朗学生通讯社（ISNA）星期天（10月16日）引述伊朗外交部发言人卡纳尼（Nasser Kanaani）报道称，伊朗拒绝接受拜登对反政府抗议活动的支持，称拜登干涉德黑兰的国家事物。

拜登星期六（15日）在俄勒冈州波特兰市发表讲话时说，他对伊朗民众走上接头抗议的勇气感到惊讶。

卡纳尼补充说：“最近几天，美国政府和官员以各种借口和任何可能的方式拼命煽动伊朗的骚乱，并支持我们国家的骚乱和制造暴力。”

9月13日，22岁的库尔德族女子阿米尼（Mahsa Amini）因违反衣着准则被伊朗道德警察逮捕，在拘留期间陷入昏迷后死亡，民众普遍认为阿米尼生前曾遭暴力殴打。

伊朗最高领袖哈梅内伊10月初曾首次打破沉默，就阿米尼之死表态，表明全力支持警方镇压示威者，并谴责这场“有计划的骚乱”是由美国和以色列策划的。

截至目前，阿米尼之死引发的示威浪潮俨然升级为大规模反政府抗议活动，部分抗议者甚至高呼“独裁者去死”。

此外，抗议活动还扩大成罢工示威，当地多处商店和企业已停止运作，其中包括重要的能源部门。

伊朗人权积极分子通讯社（HRANA）15日称，有233人在骚乱中丧生，其中包括32名未成年人和26名维安人员。

阿米尼抗议事件成为伊斯兰共和国自1979年革命以来最严重的挑战之一。