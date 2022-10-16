逆转更多减税计划？ 英国新财长不排除可能性

（早报讯）英国新财长亨特不排除会放弃更多首相特拉斯的减税计划，称没有什么是“不能摆在桌面上”的。

彭博社报道，亨特星期天（10月16日）拒绝排除将特拉斯削减基本所得税率的计划推迟一年的可能性，此举将导致特拉斯再次逆转她的“小预算”中的一个关键部分。据《星期天泰晤士报》报道，延迟落实这项计划可省下50亿英镑（约79.5亿新元）。

特拉斯已经取消了两项拟议中的减税计划，她上星期五委任亨特取代克沃滕担任财长时，要求亨特落实她的财政计划中的剩余措施。星期六，亨特表明稳定市场是他的首要任务。到了星期天，亨特拒绝排除放弃特拉斯财政计划中的另一项关键政策。特拉斯和亨特星期天在英格兰白金汉郡的首相官方乡间别墅契克斯庄园会面。

特拉斯委任亨特为财长是为了挽救她那岌岌可危的领导地位，因为执政保守党以及国际金融市场，都对她管理国家的能力失去了信心。

9月23日，克沃滕和特拉斯在一项“小预算”中宣布了一系列的减税计划，但没有提到要如何为计划买单。这促使投资者大举抛售英国政府债券，英国中央银行英格兰银行被迫紧急进场干预。

特拉斯的表现引发保守党议员的不满。英国报章星期天纷纷报道，保守党议员正酝酿将特拉斯赶下台。

亨特星期天受访时说，如果特拉斯被赶下台，他无意取而代之。