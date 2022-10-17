油盟+成员力挺沙特 表明减产为一致决定

（早报讯）美国与沙特阿拉伯为减产石油争议爆发口水战后，石油输出国组织（OPEC，简称油盟）和包括俄罗斯在内的非油盟产油国组成的油盟+（OPEC+）成员国星期天（10月16日）力挺沙特，相继表明减产为油盟+的一致决定。

路透社报道，美国13日指责沙特迫使油盟+成员国支持大幅减产决定。美国白宫说，油盟+减产将增加俄罗斯的外汇收入，并暗示沙特出于政治因素，一手操盘推动了这一举措，沙特否认支持莫斯科入侵乌克兰。

沙特国王萨勒曼16日说，沙特正在努力确保石油市场的稳定与平衡，包括建立和维持油盟+的协议。

沙特国防部长、萨勒曼的儿子哈立德也说，尽管石油市场供应吃紧，但基于经济考量，油盟+仍决定从11月起每日减产200万桶原油，并强调这是油盟+所有成员国的一致决定。

哈立德的讲话立即获得几个油盟+成员国包括阿拉伯联合酋长国的附和。

阿联酋能源部长苏海尔在推特上写道：“我想说明的是，油盟+的最新决定，是所有成员国一致通过的，这纯粹是一个技术决定，绝对没有任何政治意图。”

苏海尔发了贴文后，伊拉克国有石油营销商SOMO也发表声明。

SOMO说：“油盟+一致认为，在当前充满不确定和局势不明朗的情况下，应对石油市场变化的最佳方法就是先发制人，以支持市场的稳定，并为未来提供所需指引。”

另据科威特国家通讯社，科威特石油公司总裁纳瓦夫对油盟+的减产决定表示欢迎。阿曼和巴林也各自发表声明，称油盟+国家一致同意减产。

油盟+10月5日宣布11月起大幅减产，美国国会再次考虑推动《反石油生产和出口垄断法案》（NOPEC）。这项法案将授权美国政府，以操纵能源市场为由起诉油盟成员国，寻求数以十亿美元计的赔偿。

而美国白宫国家安全顾问沙利文16日接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说，总统拜登将仔细重新评估美国与沙特的关系，包括改变对沙特的安全援助。