《每日邮报》：逾百名保守党议员将试图在本周罢免首相特拉斯

（早报讯）有消息指，英国立法者将于本周试图罢免首相特拉斯，尽管唐宁街十号已经警告，这么做恐将触发大选。

路透社报道，《每日邮报》引述未具名消息人士的话说，超过100名保守党议员准备向国会下议院保守党议会党团“1922委员会”主席布雷迪提交对特拉斯的不信任信件，以触发对特拉斯进行不信任投票的程序。

自英国于2016年公投表决脱离欧盟以来，英国已经失去了三位首相。

《每日邮报》称，100多名议员将要求布雷迪告诉特拉斯，“她是时候走人”，或者改变政党规则，以允许保守党立即对特拉斯的领导能力进行信任投票。

据悉，布雷迪反对这么做，他认为应该给特拉斯和新财长亨特一个机会。亨特将在10月31日公布中期财政计划。

另外，《泰晤士报》报道，一些立法者已就取代特拉斯的新首相人选进行了秘密讨论。

刚在上个月赢得保守党党魁选举并出任首相的特拉斯，在竞选党魁期间承诺将削减税收。但她在上任不久推出了引发争议的大规模减税计划，导致英镑汇率和政府债券价格重挫，促使英国央行紧急回购国债以稳定市场，特拉斯被迫放弃她的关键计划还撤换了财长。

当前的混乱局势加剧了保守党内部的不满情绪，民调显示保守党的支持率已落后于反对党工党。