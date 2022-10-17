韩国网络巨头Kakao服务故障多已修复

（早报讯）韩国互联网巨头Kakao旗下通讯软件KakaoTalk和Kakao服务的大部分功能已恢复运作。

Kakao方面有关人士星期一（10月17日）接受韩联社电话采访时说，用户不常用的部分服务仍在抢修当中，公司将力保所有服务全面恢复正常。

具体来看，截至当地时间17日清晨6时（新加坡时间17日凌晨5时），KakaoTalk已可以发送短信、图像和视频文件，只是在传送大容量视频和文件时，会出现速度变慢的情况。此外，表情搜索和聊天机器人管理中心等服务也仍在修复中。

除KakaoTalk以外，门户网站Daum、Kakao Map、Kakao T、Kakao Piccoma等八个Kakao服务的主要功能均已重启。Kakao Pay等四个服务已完全恢复正常。

网络平台Kakao、NAVER电算设施所在的数据中心10月15日发生火灾，同日下午3时30分起，通讯软件KakaoTalk、门户网站Daum等大部分Kakao服务和NAVER的部分服务瘫痪。

据韩国科学技术信息通信部消息，NAVER四大主要服务中，除门户网站搜索功能以外的购物等其余三项服务已完全恢复正常。

失火的数据中心于16日凌晨1时30分恢复供电后一直在开展修复工作。截至17日清晨6时，95%已修复。