周一美市盘前走势偏高 重点谈摩根士丹利最新业绩

星期一（10月17日）重点：

在经济前景不稳定的情况下，美国华尔街股市主要股指期货星期一（10月17日）继续大幅波动，走势偏高。

星期一晚上开盘前，美国银行（Bank of America）、纽约梅隆银行（Bank of New York Mellon）和嘉信理财（Bank of New York Mellon）都将发布业绩报告。投资者密切关注这些最新数字，以寻找未来经济状况的蛛丝马迹。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升45.70点或1.28％，报3628.80点；纳斯达克100指数期货起154.00点或1.44％，报10846.10点；道琼斯指数期货则起318.70点，报29953.50点。

通货膨胀情况比预期强硬，令市场投资者担心联储局激进的加息路径可能最终引发经济衰退，导致美国股市上星期五下跌。

标准与普尔500指数上星期五下跌86.84点，闭市报3583.07点。道琼斯指数则跌403.89点，闭市报29634.83点。纳斯达克100指数也退低3.10％或341.52点，以10692.06点收市。

美国股市上星期五的交易一般，交易所的总成交量是108亿8000万股，比过去20天的114亿8000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

美国的大型科技股在星期一晚上盘前交易中大涨。苹果（Apple）、微软（Microsoft）、谷歌母公司Alphabet、亚马逊（Amazon）、脸书母公司Meta Platforms、特斯拉（Tesla）、英伟达（NVIDIA）和网飞（Netflix）的股价均上涨1%至3%之间。

在美市挂牌的中概股星期一晚上盘前普遍攀升。阿里巴巴上涨1.7%；拼多多、京东上涨近3%；电动车股如蔚来、理想汽车上涨超2%，小鹏汽车则上涨将近4%。

瑞士信贷（Credit Suisse）已同意支付4亿9500万美元，解决该银行住宅抵押贷款支持证券业务有关的索赔。案件终于了结，支持这只股在星期一晚上盘前上升0.14美元或3.19%，截稿时报4.53美元。

星期一下文我们来看看摩根士丹利（Morgan Stanley）的最新季度业绩。星期一晚上盘前该股起1.11美元，截稿时报76.41美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、Opendoor Technologies、亚马逊（Amazon）和Carnival Corp。截稿时，这五只活跃股的股价起多跌少。

摩根士丹利也是全球首富马斯克（Elon Musk）的440亿美元收购推特（Twitter）计划的领头银行。在利率一直攀高的情况下，这笔交易很可能是会给贷方带来数亿美元，或甚至更多的损失的。（路透社）

摩根士丹利（Morgan Stanley）（纽约证券交易所代码：MS）

（早报讯）在投资银行业务费用下降的拖累下，美国主要银行之一的摩根士丹利上星期五（14日）发布的第三季度净盈利同比下降30%，导致它的股价上星期五收盘时下跌5.1%，比标准与普尔500指数当天的跌幅还要多出超过一倍。

摩根士丹利的业绩报告显示，该行第三季净盈利是26亿美元，即每股盈利1.47美元，比去年同期的37亿美元，即每股盈利1.98美元来得低。根据彭博社搜集的市场分析师预估数字，分析师普遍预测季度净收入是27亿美元，每股盈利则是1.52美元。

摩根士丹利本季度的净营业额是130亿美元，比去年同期的148亿美元下降12%，也比分析师预测的132亿美元低。

摩根士丹利首席执行官戈尔曼（James Gorman）说：“投资银行和投资管理业务尽管受到市场环境的影响，但是我们的固定收益和股票仍然在充满挑战的市场中表现出色。”

这次业绩同比逊色，主要也是因为这家银行在2021年的表现特别出色。当时摩根士丹利等银行都从市场创纪录的交易活动中而大大获益。然而，市场并购和新股上市的步伐随后放缓，速度也明显的超过了该行高管在年初做出的预测。

业绩报告显示，它的投资银行业务盈利下降55%至13亿美元，比分析师估计的12亿美元稍微好一点；交易收入则因为近期市场波动剧烈而下降3%至45亿美元，比分析师预测的48亿美元低。

在这个季度里，摩根士丹利也准备了3500万美元的信用损失准备金，其中包括为杠杆收购等交易提供过渡融资而持有的待售贷款做准备。这家银行也是全球首富马斯克（Elon Musk）的440亿美元收购推特（Twitter）计划的领头银行。在利率不断攀高的情况下，这笔交易很可能是会给贷方带来数亿美元，或甚至更多的损失。

在Tipranks的11名分析师中，有五名给予摩根士丹利股“买进”评级，五名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是91.33美元。以上星期五的75.30美元闭市价计算，分析师看好这只股股价有21.29％的向上潜能。