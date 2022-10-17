英国对中国驻曼彻斯特领事馆殴打事件“深感关切”

（早报讯）英国首相的发言人星期一（10月17日）说，一名香港民主派示威者星期天（16日）在英格兰北部曼彻斯特的中国领事馆院内遭到殴打，他们对此“深感关切”。英国警方将调查这起事件。

发布在推特上的视频显示，一名戴着口罩的灰发男子踢倒了示威者的横幅，领事馆门口发生混战。随后，在这名灰发男子的注视下，一群人在领事馆围墙内对一名躺在地上的示威者拳打脚踢。

唐宁街发言人说：“这起事件显然令人深感忧虑。”他补充说，由于警方正在进行调查，不方便进一步评论。英国外交部未发表评论。

英国广播公司（BBC）报道说，一名来自香港的活动人士称，一名身份不明的男子从领事馆出来袭击他。他说：“他们拉了我进去。他们殴打我。”

中国共产党第二十次全国代表大会星期天（16日）在北京人民大会堂开幕，这是一场五年一次的政治会议。中共总书记习近平说，中央依照宪法和基本法有效实施对特别行政区的全面管治权，落实“爱国者治港”原则，香港局势实现由乱到治的重大转折，并强调“一国两制”必须长期坚持。

针对中国驻曼彻斯特领事馆事件，中国外交部发言人汪文斌告诉法新社：“我们不知道你描述的情况。”他坚称，驻英国的大使馆和领事馆“自始至终都遵守东道国的法律”。

新任命的英国议会外交事务委员会主席卡恩斯发推文说，内政部长布拉沃曼和外交部长克莱弗利“必须展开紧急调查”。她说，中共“不能把他们殴打示威者和剥夺言论自由的做法引进到英国街头”。