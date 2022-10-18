英首相特拉斯为“错误”财政计划道歉但拒绝下台

（早报讯）英国首相特拉斯星期一（10月17日）为引发市场动荡的财政计划道歉，但誓言将继续留任首相。

特拉斯告诉英国广播公司（BBC）：“我确实想承担责任，并对所犯下的错误表示歉意……我们走得太远、太快了。”

然而，她强调自己“全心致力于为国家服务”，并指她仍然相信“高增长、低税收的经济”，但确保经济稳定是作为首相的首要任务。

特拉斯政府9月23日公布的迷你预算案，因包括多项无替代资金支持的减税措施而引发市场动荡，现在被迫逆转部分措施与撤换财长。

为尽快稳定伦敦金融市场，新上任的英国财长亨特提前两个星期，在星期一发表紧急声明，撤销几乎所有原先迷你预算案的减税措施，并缩减协助家庭和企业支付能源费用的补贴规模。部分措施包括无限期搁置所得税基本税率从20%下调至19%的计划、取消削减股息税和酒精税等。

这项紧急声明公布后，英国政府债券、英镑和股市皆上涨。

他也宣布，特拉斯出台的能源补贴计划明年4月就会到期，之后由更具针对性、成本较低的新计划取而代之。该能源补贴原定实施两年，成本超过1000亿英镑（约1612亿8000万新元）。

这些政策逆转预计每年可为政府省下320亿英镑。亨特说，政府也须进一步削减开支，以缩小公共财政缺口。