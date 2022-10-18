美众院委员会：特勤局支付特朗普公司逾140万美元酒店房费

（早报讯）根据美国众议院委员会星期一（10月17日）公布的文件，特勤局向前总统特朗普的公司支付的酒店房费超过140万美元（约199万新元），有些房费甚至高达一晚1185美元，几乎是联邦政府职员出差公干的普通住宿费的六倍。

彭博社报道，民主党籍的众议院监督委员会主席马洛尼（Carolyn Maloney）称，联邦政府为特勤局在特朗普酒店提供保护时所支付的酒店费用“过高”。

她还说，这些费用引起了对特朗普“自利交易的重大关切”，指这可能是特朗普房产获取由纳税人买单的暴利。

马洛尼说，委员会过去两年来向特勤局要求提供全面会计记录，说明在特朗普产业花了多少纳税人的钱，但至今仍未收到完整的记录。

马洛尼在星期一给特勤局局长的信中说，根据迄今收到的记录，委员会发现特勤局40多次向特朗普产业支付的酒店房费，超过政府所拟定的最高酒店房费费用。

例如，在2017年11月，特勤局的保护小组在陪同特朗普到他的海湖庄园时，当局支付了每晚1185美元的酒店房费，但政府拟定在该地区的最高房费为每晚201美元。

特朗普的儿子埃里克星期一在一份电邮声明中称，为特勤局或其他政府机构提供的住宿，"要么是按成本价提供，要么是大幅折扣或免费提供"。

特勤局发言人说，已经收到委员会发出关于酒店费用的信件，并“将直接向委员会回复所要求的信息”。