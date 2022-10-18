马国政党努力争取海外选民

（早报讯）马来西亚第15届全国大选日期未定，但各政党早已努力争取选民支持，其中包括身在国外的马国选民。

据《星报》报道，这些政党不止努力呼吁海外选民回国投票，也提供各种服务，方便海外选民回国投票或邮寄选票。例如他们组织共车活动，方便民众前往投票站。他们甚至出动四驱车，以防投票日淹水而影响投票。

过去通常只有反对党提供这些服务，如今连原执政党国阵也这么做了。国阵槟城州主席慕沙赛法兹尔说，国阵已经动员竞选机制接触海外选民，并协助他们回国投票。“我们使用各种方法（接触海外选民），其中包括透过妇女组的电话中心和社交媒体。”

伊斯兰党青年团长阿末法德里说，伊党努力透过社交媒体动员海外选民投票，也在各国安排一位代表协助竞选活动。“我们将派代表前往马国留学生众多的埃及、澳大利亚与印度尼西亚等国家。我们鼓励无法回国投票者邮寄选票。”

吉打希盟与公正党主席佐哈里阿都说，公正党署理主席拉菲兹之前发动的“哎哟马来西亚”运动，目的正是鼓励选民投票。他说，希盟主席安华也积极接触选民，鼓励选民挑选正确的候选人。

马国民主联合阵线（MUDA，睦达）媒体联络主任勒班说：“我们正推动18岁投票，邮寄选票和‘出去投票’（GOTV，Get out to vote）活动。”他说，选委会宣布大选日期后，睦达还将提供更多方便选举的服务，其中包括提供巴士服务以鼓励海外选民回国投票。选举委员会星期四（10月20日）将开会决定第15届全国大选的提名日与投票日。