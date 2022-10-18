周二美市盘前升高 重点谈美国银行季度业绩

星期二（10月18日）重点：
（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期二（10月18日）攀高，各主要指数在开盘后似乎有望连续第二天上涨。
●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升52.20点或1.42％，报3730.10点；纳斯达克100指数期货起183.40点或1.66％，报11245.90点；道琼斯指数期货则起372.60点，报30558.40点。
●在英国决定改变经济计划，以及美国银行隔夜最新季度业绩稳健的带动下，市场对接下来陆续发布的业绩开始转为较乐观，支持美国股市隔夜（星期一）反弹。
●标准与普尔500指数隔夜上升94.88点，闭市报3677.95点。重量级的道琼斯指数则起550.99点，闭市报30185.82点。以科技股为主的纳斯达克100指数也起3.46％或370.47点，以11062.53点收市。
●美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是106亿5000万股，比过去20天的115亿2000万股平均成交量少。
盘前交易重点：
●华尔街分析师普遍预测，高盛集团（Goldman Sachs）在开盘前公布的最新季度营业额会是114亿3000万美元，每股盈利则会是7.71美元。高盛股盘前上升2.89美元，截稿时报309.60美元。
●华尔街分析师普遍预测，老字号强生（Johnson & Johnson）在开盘前公布的季度每股盈利会是2.52美元，营业额则会是234亿7000万美元。强生股盘前上升3.39美元，截稿时报169.98美元。
●华尔街分析师普遍预测，军火巨头洛克希德马丁（Lockheed Martin）开盘前发布的每股盈利会是6.68美元，营业额则会是166亿4000万美元。洛克希德马丁股盘前上升3.94美元，截稿时报401.25美元。
●华尔街分析师普遍预测，流媒体巨头网飞（Netflix）收盘后发布的季度每股盈利会是2.13美元，营业额则会是78亿4000万美元。网飞股盘前上升4.00美元，截稿时报249.10美元。
●下文我们来看看美国银行（Bank of America）隔夜发布的业绩报告。盘前该股起0.58美元，截稿时报34.20美元。
●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）、英伟达（NVIDIA）和Carnival Corp。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。
美国银行（Bank of America）
（纽约证券交易所代码：BAC）
美国银行隔夜开市前发布了最新的季度业绩。由于在审计的季度里，整个市场波动剧烈，利率又显著上升，美国银行的固定收入交易以及利息收入增长比预期来得好，带动盈利和营业额双双表现超越市场普遍预测，也带动该行股价隔夜上涨了超过6%。
美国银行首席执行官莫伊尼汉（Brian Moynihan）在业绩新闻稿中说：“尽管增长放缓，我们的美国消费者客户仍然保持着强劲韧性。他们的开支仍旧保持强稳，而存款也继续处在较高的水平。整体而言，我们的贷款比去年增长了12%。”
根据美国银行的业绩报告，因为该行在这个季度计入了7亿3800万美元的信贷损失准备金，所以第三季度盈利下降8%至71亿美元，即每股盈利0.81美元。扣除利息支出的净营业额则是246亿1000万美元。Refinitiv之前搜集的分析师估计每股盈利0.77美元，营业额则是235亿7000万美元。
美国银行是这阵子联储局加息行动的主要受益公司之一。但是在过去几个月里，因为市场担心经济衰退即将来临，导致美国银行等银行股的股价今年受到重创。美国银行股价开年至今就已经下跌了27%。
但随着利率上升，包括美国银行、摩根大通（JPMorgan）和富国银行（Wells Fargo）在内的银行这两天发布的业绩都更强劲。很明显的是，利率上升让它们都能够从核心存款和贷款活动中获得更多利润。
上星期五摩根大通和富国银行都因为利息收入比预期的好，连带第三季度盈利和营业额都双双超出市场的预测。花旗集团（Citigroup）的业绩表现也超出了分析师的普遍预测。只有摩根士丹利（Morgan Stanley）因为动荡的市场打击到它的投资管理业务，而造成业绩未达标。
在Tipranks的15名分析师当中，有10名给予美国银行股“买进”的评级，五名给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是41.03美元。以隔夜的33.62美元闭市价计算，分析师看好该股股价有22.04％向上潜能。