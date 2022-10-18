周二美市盘前升高 重点谈美国银行季度业绩

星期二（10月18日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期二（10月18日）攀高，各主要指数在开盘后似乎有望连续第二天上涨。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升52.20点或1.42％，报3730.10点；纳斯达克100指数期货起183.40点或1.66％，报11245.90点；道琼斯指数期货则起372.60点，报30558.40点。

●在英国决定改变经济计划，以及美国银行隔夜最新季度业绩稳健的带动下，市场对接下来陆续发布的业绩开始转为较乐观，支持美国股市隔夜（星期一）反弹。

●标准与普尔500指数隔夜上升94.88点，闭市报3677.95点。重量级的道琼斯指数则起550.99点，闭市报30185.82点。以科技股为主的纳斯达克100指数也起3.46％或370.47点，以11062.53点收市。

●美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是106亿5000万股，比过去20天的115亿2000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

●华尔街分析师普遍预测，高盛集团（Goldman Sachs）在开盘前公布的最新季度营业额会是114亿3000万美元，每股盈利则会是7.71美元。高盛股盘前上升2.89美元，截稿时报309.60美元。

●华尔街分析师普遍预测，老字号强生（Johnson & Johnson）在开盘前公布的季度每股盈利会是2.52美元，营业额则会是234亿7000万美元。强生股盘前上升3.39美元，截稿时报169.98美元。

●华尔街分析师普遍预测，军火巨头洛克希德马丁（Lockheed Martin）开盘前发布的每股盈利会是6.68美元，营业额则会是166亿4000万美元。洛克希德马丁股盘前上升3.94美元，截稿时报401.25美元。

●华尔街分析师普遍预测，流媒体巨头网飞（Netflix）收盘后发布的季度每股盈利会是2.13美元，营业额则会是78亿4000万美元。网飞股盘前上升4.00美元，截稿时报249.10美元。

●下文我们来看看美国银行（Bank of America）隔夜发布的业绩报告。盘前该股起0.58美元，截稿时报34.20美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）、英伟达（NVIDIA）和Carnival Corp。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

市场利率上升让美国银行能够从核心存款和贷款活动中获得更多利润。（路透社）

美国银行（Bank of America）

（纽约证券交易所代码：BAC）

美国银行隔夜开市前发布了最新的季度业绩。由于在审计的季度里，整个市场波动剧烈，利率又显著上升，美国银行的固定收入交易以及利息收入增长比预期来得好，带动盈利和营业额双双表现超越市场普遍预测，也带动该行股价隔夜上涨了超过6%。

美国银行首席执行官莫伊尼汉（Brian Moynihan）在业绩新闻稿中说：“尽管增长放缓，我们的美国消费者客户仍然保持着强劲韧性。他们的开支仍旧保持强稳，而存款也继续处在较高的水平。整体而言，我们的贷款比去年增长了12%。”

根据美国银行的业绩报告，因为该行在这个季度计入了7亿3800万美元的信贷损失准备金，所以第三季度盈利下降8%至71亿美元，即每股盈利0.81美元。扣除利息支出的净营业额则是246亿1000万美元。Refinitiv之前搜集的分析师估计每股盈利0.77美元，营业额则是235亿7000万美元。

美国银行是这阵子联储局加息行动的主要受益公司之一。但是在过去几个月里，因为市场担心经济衰退即将来临，导致美国银行等银行股的股价今年受到重创。美国银行股价开年至今就已经下跌了27%。

但随着利率上升，包括美国银行、摩根大通（JPMorgan）和富国银行（Wells Fargo）在内的银行这两天发布的业绩都更强劲。很明显的是，利率上升让它们都能够从核心存款和贷款活动中获得更多利润。

上星期五摩根大通和富国银行都因为利息收入比预期的好，连带第三季度盈利和营业额都双双超出市场的预测。花旗集团（Citigroup）的业绩表现也超出了分析师的普遍预测。只有摩根士丹利（Morgan Stanley）因为动荡的市场打击到它的投资管理业务，而造成业绩未达标。

在Tipranks的15名分析师当中，有10名给予美国银行股“买进”的评级，五名给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是41.03美元。以隔夜的33.62美元闭市价计算，分析师看好该股股价有22.04％向上潜能。