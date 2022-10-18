英国就曼彻斯特领事馆殴打事件召见中国驻伦敦代办

（早报讯）英国外交部星期二（10月18日）就一名香港民主派示威者在中国驻曼彻斯特总领馆内被殴打一事，召见了中国驻伦敦代办。

中国星期二较早时指责示威者“非法进入”位于英国北部城市曼彻斯特的领事馆。英国警方说，在星期天（16日）下午的和平示威中，一群人从领事馆出来，将其中一名示威者拖入院内并殴打他。

英国外交、联邦和发展办公室的国务部长诺曼告诉议会：“外交部已要求召见中国驻伦敦大使馆的代办，以表达对这一事件的深切关注”，并要求对领事馆工作人员的行为作出解释。

中国外交部发言人汪文斌说，示威者应该受到指责，“侵犯中国海外使领馆的和平与尊严的行为是不能容忍的”。汪文斌在每日新闻发布会上说：“闹事者非法进入中国驻曼彻斯特总领馆，危及馆内安全。”

汪文斌呼吁英国“认真履行职责，采取有效措施，加强对中国使领馆馆舍和人员的保护”。

英国警方说，受害者是一名30多岁男子，他受了伤，并在医院住了一晚。发布在推特上的视频显示，一名戴着口罩的灰发男子踢倒了示威者的横幅，领事馆门口发生混战。随后，在这名灰发男子的注视下，一群人在领事馆围墙内对一名躺在地上的示威者拳打脚踢。

英国广播公司（BBC）报道说，一名来自香港的活动人士称，一名身份不明男子从领事馆出来袭击他。他说：“他们拉了我进去。他们殴打我。”

曼彻斯特警方说，约40人事发时聚集在领事馆外，计划进行和平抗议。警方说，一小群人从大楼里出来，一名男子被拖进领事馆场地并遭到攻击。“由于我们担心这名男子的安全，警员介入并将受害者带离领事馆场地。”警方说，他们未逮捕任何人，并呼吁目击者与他们联系，提供任何关于这起事件的画面。