朝鲜再次违反军事协议 向缓冲区发射250多发炮弹

（早报讯）朝鲜时隔四天再次违反《九一九军事协议》，向韩半岛东部和西部海域发射了约250发炮弹，炮弹落在北方界线以北的缓冲区。

韩联社报道，韩国联合参谋本部星期三（10月19日）消息，韩国军方观测到朝军于18日晚上10时许（新加坡时间18日晚上9时许），在黄海道长山串一带向西部海域发射了约100发炮弹，晚上11时许又在江原道长箭一带朝东部海域发射了约150发炮弹。

炮弹均落在韩朝依据《九一九军事协议》划设的海上缓冲区内北方界线北侧，未落入韩国领海。

韩国联合参谋本部指朝鲜向缓冲区发射炮弹的行为公然违反韩朝2018年签署的《九一九军事协议》。朝鲜接连不断的挑衅严重危害韩半岛乃至国际社会的和平稳定。

韩方对此予以严正警告，并强烈敦促朝方立即停止挑衅。韩国军方在韩美紧密合作体系下，严密追踪和监视相关动向，并加强戒备应对万一可能。

这是朝鲜时隔四天再次向半岛东部和西部海域缓冲区发射炮弹。有分析认为，朝鲜此次武力示威针对韩方17日启动的年度“护国军演”，以及在江原道铁原郡进行的炮弹射击。

10月14日凌晨1时20分许至1时25分许，朝鲜从黄海道朝西部海域进行炮击，共发射130多发炮弹，后于凌晨2时57分许至3时7分许，在江原道旧邑里一带朝东部海域发射40多发炮弹。同日下午5时许起，朝鲜从江原道长箭一带朝向东部海域发射80余发炮弹，下午5时20分许起西部的海州湾到长山串一带传来200多声炮弹爆炸声，炮弹均落在北方界线以北的缓冲区。