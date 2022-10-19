英国防部：中国招募前皇家空军飞行员 培训解放军空军

（早报讯）英国国防部官员称，中国至今已招募多达30名退役英国皇家空军飞行员包括先进战斗机飞行员，协助训练中国人民解放军的飞行员。一名英国高级官员说，国防部担心这种做法可能威胁英国的国家安全。

《纽约时报》报道，英国广播公司（BBC）引述一没有透露姓名的英国国防部官员说，英国正与盟友合作，以设法制止这种情况。这名官员透露，中国在冠病大流行暴发之前已经这么做，但最近几个月有所增加。他说，被招募的英国飞行员包括前皇家空军和其他军种成员。

这些退役飞行员并未涉嫌违反《官方保密法》，这是一部涵盖间谍、破坏和其他罪行的英国法律。尽管如此，这名官员说，英国决心加强对退役军人的管制，以防止可能违反间谍法的训练活动。

“我们正在采取果断措施，阻止中国试图从现役和退役英国武装部队飞行员中物色人选，参与中国培训人民解放军人员的招募计划。”

然而，英国并没有法律手段可阻止退役飞行员与中国军队签署训练合同。英国国防部官员说，中国提供的合同利润丰厚，每年约27万美元（约38万新元），对已退役好几年的飞行员来说，特别有吸引力。

他披露中国已将招募工作承包给第三方——南非的一家私人试飞学院。他拒绝透露哪些盟国参与了对这种做法的调查，但他说，英国盟国的飞行员也曾是招募目标。

中国招募的飞行员中没有人驾驶过F-35战斗机，这是英国舰队中最先进、最昂贵的战斗机。但其中几名飞行员曾驾驶台风、鹞式、美洲虎和龙卷风等老一代战机。尽管这些飞行员用中国飞机训练中国同行，但中国渴望学习英国和西方的战术和程序。

近年英中关系急剧恶化，伦敦谴责北京镇压香港的亲民主活动人士。2020年7月，约翰逊政府以国家安全为由，禁止向中国电信巨头华为购买高速宽带网络设备。

在约翰逊任内，中国被指为“系统性竞争对手”，反映出英国政府希望在批评北京侵犯人权，与继续保持贸易关系之间取得平衡。但现任首相特拉斯进一步强化了英国的立场。预计她将在最新版的国防和外交政策评估报告中，将中国列为“威胁”。

匿名英国国防部官员说，在疫情相关旅行禁令实施的几个月里，中国的招聘工作出现了停顿，但之后又加大了吸引退役英国飞行员的力度。

他说：“所有现役和退役人员都受到《官方保密法》的约束，我们正在审查整个国防部门使用保密合同和保密协议的情况，而新的国家安全法将创造更多工具来应对当代的安全挑战，包括这个挑战。”