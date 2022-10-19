拜登支持率维持在40% 三分一美国人最担忧经济问题

（早报讯）现在距离美国中期选举仅剩21天，星期二（10月18日）完成的路透社/益普索民意调查结果显示，民众最担忧物价高涨问题，美国总统拜登的支持率仍处于他上任以来的低位，这对民主党来说不是个好预兆。

根据这项在两天内进行的全国民调，40%的美国人认同拜登的表现，调查结果与上周持平。

由于拜登的人气低迷，外界普遍认为共和党将重夺众议院的控制权，而专家相信民主党保住参议院多数优势的机会较大。

但即使共和党只是控制众议院，共和党人依然能阻挠拜登的立法议程。

最近几周，拜登试图把选举热门议题拉回到民主党对保护堕胎权的承诺。最高法院6月推翻了保护女性堕胎权的罗诉韦德案裁决，大大削弱了民主党的这一承诺。

拜登18日誓言，如果民主党明年控制立法机构，他将在1月签署一项法律，将堕胎权编入美国法典。

问题是民调显示，选民现在更关心经济问题。在拜登执政期间，美国经济出现了1970年代和1980年代以来的最高通胀率。

1970年代和1980年代美国经济动荡，导致民主党籍总统卡特在1980年竞选连任失败，让共和党籍的里根入主白宫。

本周的路透社/益普索民调显示，约三分之一的受访者认为经济是美国面临的最大问题，只有十分之一的人认为最高法院终结女性堕胎权是美国当前的最大问题。

美国中期选举将于11月8日举行，参议院35个议席和众议院全部435个议席将改选。这次选举还将改选36州州长以及地方行政和立法机构等职位人选。