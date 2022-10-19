不满首相开除部长言论 土团党部长称现在开除也不迟

（早报讯）马来西亚看守首相依斯迈沙比里早前说，他本可开除上书国家元首反对解散国会的12名国盟部长，并强调自己善良，但不软弱。依斯迈沙比里也是巫统副主席。

依斯迈沙比里的这番话引起原任首相署部长阿都拉迪夫的不满，也是土著团结党的丰盛港原任国会议员的阿都拉迪夫回应称，“现在开除也不迟”。

“当今大马”和“透视大马”综合报道，阿都拉迪夫星期三（10月19日）发文告，批评依斯迈沙比里两天前在霹雳州国阵造势活动上的言论过分。

“我查看了他（依斯迈沙比里）在国阵活动的演讲，发现他的一些讲话不是事实，尤其是关于内阁会议上讨论的内容。”

阿都拉迪夫说，他们在内阁会议上讨论了季候风和2023年预算案，但关于第15届全国大选的事宜，依斯迈沙比里从未与内阁讨论解散国会的日期。

阿都拉迪夫说，如果依斯迈沙比里在上次内阁会议中，要求解散议会，每个内阁成员都会同意。

“事实上，在10月7日上午，有一位高级部长询问首相，什么时候解散国会。首相当时仍不确定。”

“没必要用开玩笑的语气说‘我本可以开除国盟部长’。我们知道首相有解雇和开除的权力，但我们也有尊严，不必开除我们，我们也可以提早辞职。”

阿都拉迪夫还在文告中向依斯迈沙比里发出挑战：“我们还是看守内阁成员。要开除也不算太迟。或许我们的第九任首相可以创造历史，在国会解散期间，开除内阁部长。”

依斯迈沙比里在17日的国阵活动中解释，他其实已两次把解散国会的计划通知内阁，内阁成员都知道解散国会的事。

12名国盟部长签署一封联名信给国家元首，表明国盟不同意现在解散国会的立场。依斯迈沙比里说，他当时大可开除这12名部长，并强调自己善良，但不软弱。依斯迈沙比里也是巫统副主席。

在依斯迈沙比里的内阁中共有12名国盟部长，三人来自伊斯兰党，九人来自土团党。

九名土团党部长分别是贸工部高级部长阿兹敏、教育部高级部长莫哈末拉兹、内政部长韩查再努丁、首相署经济事务部长慕斯达法、首相署特别事务部长阿都拉迪夫、妇女部丽娜哈伦、农业部罗纳建迪、外交部长赛夫丁和青体部长阿末费沙。

三名伊党部长为首相署宗教事务部长伊德里斯阿末、环境部长端依布拉欣和能源部长达基尤丁。