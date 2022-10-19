希盟承认在雨季竞选将面对更多挑战

（早报讯）马来西亚反对党希望联盟（希盟）承认，雨季期间举行第15届全国大选让希盟竞选时面对更多挑战。其中包括资源较雄厚的国阵较容易掌握直升机、大罗厘和四驱车等交通工具，以接触和运载选民或物资。

据《马来西亚前锋报》报道，希盟登嘉楼州主席拉惹卡玛鲁星期二（10月18日）在记者会上说，希盟在雨季竞选因缺乏资源而影响访问管道的劣势，尤其在西马东海岸的吉兰丹与登嘉楼这两个每年发生水灾的州属特别明显。

他说：“我们确实面对限制，我们的资源有限。或许我们可以租用玻璃纤维船艇，但谁来开船也是个问题。至于物流和车辆，我们来不及集结可以进入水灾区的车辆。如果是巫统，他们往往就用直升机和大罗厘进入水灾区。”

拉惹卡玛鲁指出，登嘉楼的情况将更令人担忧，因为它还存在水坝灾难的风险。国家天灾管理机构（NADMA）上个月已提出警告。“若肯逸湖发生灾难，居民能去哪里？这是我们担心全国大选在水灾期间举行的原因之一。”

他批评国阵和巫统执意在水灾季节期间举行大选，目的是阻止反对党支持者前往投票。“巫统想让反对党支持者难以投票。这是有预谋的，因为他们从柔佛和马六甲州选举的胜选学到这点。如果只有五成投票率，他们的胜算就很高，所以他们愿意在季风季节期间举行大选。”