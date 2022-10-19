乌克兰称击落223架伊朗制造无人机

（早报讯）俄罗斯近期频繁使用无人机发动袭击，乌克兰军方星期三（10月19日）称，在一个多月内击落了223架伊朗制造的无人机。

乌克兰军方发声明说：“自乌军于9月13日首次击落伊朗制造的自杀式无人机以来，乌克兰国防军的空军和其他部门已经摧毁了223架这种类型的无人机。”

俄罗斯星期二（18日）炮轰乌国能源设施，造成首都基辅两人死亡，部分地区和其他城市断电断水。俄国防部说，俄军正继续以乌克兰军事和能源基础设施为攻击目标。

乌总统泽连斯基说，自10月10日以来，乌克兰已有三分之一发电厂被俄军摧毁，导致全国多地大停电，称乌克兰和普京政权已无谈判空间。

泽连斯基说，俄罗斯最近广泛使用伊朗制无人机攻击乌克兰，象征克里姆林宫的“军事和政治破产”。

据了解，伊朗制的自杀式无人机能在飞向目标后引爆。美国、英国与法国表明，若伊朗真的向俄罗斯提供无人机，将违反联合国安理会决议。

北约秘书长斯托尔滕贝格18日表明，北约将在数天内运交防空系统给乌克兰，用以防御无人机，包括俄罗斯用来攻击乌克兰关键基础设施的伊朗制无人机。

伊朗坚决否认向俄国提供无人机，称准备与乌克兰谈判，以澄清伊朗供应俄罗斯无人机这种“毫无根据”的指称。