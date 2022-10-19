周三美市盘前小幅走高 重点谈流媒体巨头Netflix隔夜盘后飙升

星期三（10月19日）重点：

（早报讯）●在几个巨头业绩报告出炉之前，美国华尔街股市主要股指期货星期三小幅走高。

●周三晚即将出炉的业绩报告包括：开盘前的宝洁（Procter & Gamble），以及收盘后的特斯拉（Tesla）和国际商业机器公司（International Business Machines，简称IBM）。美国9月份的房屋开工和建筑许可证数据，也将在同一个晚上公布。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起3.70点或0.10％，报3723.70点；纳斯达克100指数期货起20.00点或0.18％，报11167.70点；道琼斯指数期货则起10.40点，报30534.20点。

●美国股市星期二（18日）隔夜连续第二天收高。高盛（Goldman Sachs）和洛克希德马丁（Lockheed Martin）隔夜发布强劲的季度业绩，减轻市场投资者对股市在财报季走势疲软的担忧。

●标准与普尔500指数隔夜上升42.03点，闭市报3719.98点。重量级的道琼斯指数则起337.98点，闭市报30523.80点。以科技股为主的纳斯达克100指数也上升0.77％或85.20点，以11147.74点收市。

●美国股市隔夜交易活跃，交易所的总成交量116亿7000万股，与过去20天的116亿2000万股平均成交量大致相同。

盘前交易重点：

●华尔街分析师普遍预测，电动车巨头特斯拉（Tesla）收盘后发布的季度每股盈利会是1美元，营业额则是219亿6000万美元。特斯拉股星期三晚盘前上升2.16美元，截稿时报222.35美元。

●宝洁（Procter & Gamble）较高的定价抵消了旗下产品需求减少的影响，让公司刚刚公布的季度盈利和营业额，双双超越分析师普遍的预测。宝洁每股盈利1.57美元，营业额206亿1000万美元。周三晚盘前股价继续上升，截稿时报130.75美元，起2.38美元。

●华尔街分析师预测，周三晚收盘后，国际商业机器公司（International Business Machines，简称IBM）发布的季度每股盈利会是1.78美元，营业额则为135亿5000万美元。IBM股价在盘前交易中起0.26美元，截稿时报123.20美元。

●美国联合航空（United Airlines）隔夜发布比市场分析师预测还要好的业绩，带动公司股票价格盘后上涨将近7%。周三晚盘前该股继续上升，截稿时报39.51美元，起2.26美元。

●星期三我们来看看流媒体巨头网飞（Netflix）隔夜盘后为什么飙升。盘前股价继续上涨32.93美元，截稿时报273.79美元。

●盘前活跃股按序：Carnival Corp、特斯拉（Tesla）、网飞（Netflix）、苹果（Apple）和亚马逊（Amazon）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

本季度网飞的大部分净用户增长主要是来自亚太地区，共有143万用户。美国及加拿大地区是网飞增长最小的区域，仅增加1万名净用户。（路透社）

网飞（Netflix）

（纳斯达克证券交易所代码：NFLX）

流媒体巨头网飞隔夜收市后不但公布了比预期还出色的营业额和盈利数字，公司高管更是在发布会上透露，网飞全球净订户增加了241万户，是前个季度预测的两倍多。利好消息即刻带动网飞股价隔夜盘后飙升超过14%。

网飞还预测，在接下来财年的第一季度里，它们还将再吸引到另外450万用户。联合首席执行官里德黑斯廷斯（Reed Hastings）在发布会上说：“我们终于度过了‘季度收缩’的时期了。现在公司要通过加强内容、营销和低价广告计划来继续目前势头的力度。”

根据网飞的业绩报告，网飞的第三季度每股盈利是3.10美元，营业额是79亿3000万美元。Refinitiv之前搜集的分析师估计是每股盈利2.13美元，营业额则是78亿3700万美元。不过对于第四季度，网飞预测公司的业绩将会受到美元上涨等货币压力，导致营业额会继续保持在78亿美元的水平。

本季度网飞的大部分净用户增长主要是来自亚太地区，共有143万用户。美国及加拿大地区是网飞增长最小的区域，仅增加1万名净用户。

在今年上半年用户突然下滑之后，这家流媒体巨头一直在努力推动用户的增长。当时网飞的用户群因为在线视频竞争日益激烈的情况下，突然显著的减少了120万户，让市场大吃一惊，也导致股价自开年以来跌了59.68%。

除了推动用户增长之外，网飞隔夜也正式宣布会在明年开始打击密码共享。不过在开始的阶段，它们将会允许借用账户的人自己开户头。网飞也还会允许用户通过开设附属户头（Sub-accounts），帮朋友或家人支付他们的用户费用。

在Tipranks的30名分析师当中，有13名给予网飞股“买进”的评级，12名给予该股“持守”的评级，五名给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是269.52美元。以隔夜的240.86美元闭市价计算，分析师认为该股还有11.90％向上潜能。