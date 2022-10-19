缅甸最大监狱因包裹炸弹酿八死18伤

（早报讯）缅甸一座位于仰光市的监狱外星期三（10月19日）因包裹炸弹袭击，造成至少八人死亡、18人受伤，其中一名死者为10岁女孩。

缅甸军政府当局在一份声明中说，至少两枚炸弹袭击了在永盛（Insein）监狱排队为囚犯投递包裹的人群。当局并没有具体说明爆炸发生的次数。

据缅甸国家电视台（MRTV）报道，包裹炸弹引爆前放在监狱的收纳柜台，事发后造成三名狱警和五名访客死亡。

军政府补充说，安全部队还在监狱附近发现另一枚“自制地雷”，目前已拆除。

爆炸发生后，监狱士兵立即开枪回击，导致现场人员受伤。目前尚不清楚是否有人死于枪击。

一名拒绝透露姓名的目击者说：“我一听到爆炸声就立刻跑了出去，但就在那时我受伤了。士兵在入口处不顾一切地开枪。”

目击者称，由于他们距离爆炸地点至少有三公尺远，所以没被炸伤，但有人在士兵的扫射中不幸中弹。

事发后，一个反政府武装组织在社交媒体发声明称对此事件负责。

声明说：“今天……缅甸特别任务机构（STA）进行了两次袭击以处决监狱负责人。我们正在报复（军政府领导人）敏昂莱和不断压迫我们革命同志的监狱官员。”

重伤者目前已送离监狱，轻伤者则在附近商店接受治疗，一些原定在邻近法院审理的案件也在爆炸发生后不久取消。

缅甸军政府尚未对此事件作出回应，当地警方则在调查事故起因。

永盛监狱是缅甸最大且最臭名昭著的监狱，关押近一万名囚犯，其中多为政治犯，平时戒备森严。

缅甸自2021年发生军事政变以来，有数千名政治犯被送往这所监狱。人权组织称，这座拥有百年历史的监狱环境恶劣，囚犯还经常遭到不人道对待。